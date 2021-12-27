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Минобороны: НАТО готовится к масштабному вооруженному конфликту с Россией

Минобороны: НАТО готовится к масштабному вооруженному конфликту с Россией - РИА Новости, 27.12.2021

Минобороны: НАТО готовится к масштабному вооруженному конфликту с Россией

НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией, заявил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей иностранных... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T18:45

2021-12-27T18:45

2021-12-27T20:53

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александр фомин

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией, заявил замминистра обороны Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей иностранных посольств, аккредитованных в Москве.Он пояснил, что Североатлантический альянс в своих документах, в том числе в военной стратегии от 2019 года, напрямую называет нашу страну главным источником "угроз коалиционной безопасности".При этом, отметил Фомин, до сих пор действует Римская декларация, в которой указано, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. Стороны подтвердили это на саммите 2010 года в Лиссабоне.Маневры НАТО в Черном мореК вооруженному конфликту с высокой вероятностью могут привести целенаправленные провокации НАТО вблизи российских границ, подчеркнул замминистра обороны. В качестве примера он привел попытку британского эсминца Defender в июне этого года проникнуть в территориальные воды России у побережья Крыма. При этом действия корабля ВМС Великобритании обеспечивал американский стратегический разведывательный самолет RC-135.Как указал Фомин, интенсивность подобных полетов в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом увеличилась более чем на 60 процентов, количество вылетов выросло с 436 до 710. Стратегические бомбардировщики В-IB и В-52Н ВВС СШA 92 раза против 78 в 2020 году совершали полеты в воздушном пространстве Причерноморья с выходом на условный рубеж применения оружия. К западу от Крыма самолеты подлетали к российским рубежам на расстояние 15 километров."Всего в текущем году командование Объединенными вооруженными силами НАТО провело именно в Черном море 15 учений. В 2020 году их было восемь", — продолжил замминистра обороны.Присутствие кораблей и вспомогательных судов внерегиональных государств НАТО "фактически приобрело постоянный характер".Активность в Балтийском регионеВ Балтийской зоне самолеты стран НАТО совершили более 1200 вылетов, и свыше 50 раз боевые корабли выходили на морскую разведку. В 2021 году в регионе прошло более 20 учений."При этом в коалиционную деятельность активно вовлекаются нейтральные государства и наши ближайшие соседи: Финляндия и Швеция", — отметил генерал-полковник.Он также подчеркнул, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО фактически проигнорировало инициативу Владимира Путина о введении моратория на развертывание в Европе новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных мер для снятия существующих опасений."Ежегодно блоком НАТО проводится 30 крупных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения военных действий против России. В рамках учебно-боевых мероприятий особое внимание уделяется созданию ударных группировок у границ нашей страны. В частности, в мае-июне текущего года проведена серия учений Defender Europe-2021 с переброской из Соединенных Штатов Америки и Западной Европы на "восточный фланг" войск усиления численностью до 40 тысяч человек", — сказал Фомин.При этом он напомнил, что "Основополагающий акт Россия — НАТО" 1997 года предусматривает отказ от решения "задач коллективной обороны путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил".Вместе с этим сейчас в Восточной Европе постоянно присутствует контингент примерно из 13 тысяч военнослужащих из внерегиональных государств блока. Он располагает примерно 200 танками, 400 бронированными машинами, 50 орудиями и тремя десятками самолетов и вертолетов.Гарантии безопасностиФомин подчеркнул, что конфронтационный курс НАТО в отношении России вынудил Москву жестко ставить вопрос о юридических гарантиях безопасности, исключающих любое продвижение блока на восток.Дальнейшие события показали, что "альянс не готов к предметному разговору между военными, уклоняется от принятия конкретных решений по деэскалации, последовательно отвергает любые российские инициативы".Замминистра подчеркнул, что Минобороны ждет от НАТО скорейшей реакции на предложения по гарантиям безопасности и готово начать переговоры в любое время.

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

https://ria.ru/20211220/ultimatum-1764453150.html

https://ria.ru/20211227/rasshirenie-1765710477.html

https://ria.ru/20211227/nato-1765621863.html

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