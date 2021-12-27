https://ria.ru/20211227/plazma-1765596818.html
Власти Москвы рассказали о заготовке плазмы переболевших COVID-19
Власти Москвы рассказали о заготовке плазмы переболевших COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021
Власти Москвы рассказали о заготовке плазмы переболевших COVID-19
Около 500 тонн плазмы заготавливают еженедельно в Москве, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:14
2021-12-27T09:14
2021-12-27T12:13
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Около 500 тонн плазмы заготавливают еженедельно в Москве, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день мы заготавливаем в неделю около 500 тонн плазмы", - сказала Ракова, отметив, что заготовка крови, ее компонентов является очень важной функцией государства."Действительно, благодаря ковиду мы очень сильно организационно выросли с точки зрения формирования системы сдачи крови, формирования плазмы, доставки ее до больниц. И, конечно, эта система очень серьезно поможет нам после ковида, потому что ковид когда-то уйдет, а мощная созданная система останется. Мы только осенью этого года запустили два новых мощных центра, один для взрослых, где кровь могут сдавать до 50 человек, один для детей – Морозовская больница. И это, конечно, повлекло за собой увеличение заготовки крови, плазмы крови, в первую очередь, переболевших коронавирусом", - отметила заммэра.По ее словам, повышение выплаты за сдачу плазмы до 10 тысяч рублей сработало.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762783533.html
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общество, москва, анастасия ракова , коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:14 27.12.2021 (обновлено: 12:13 27.12.2021)
Власти Москвы рассказали о заготовке плазмы переболевших COVID-19
Заммэра Ракова: в Москве еженедельно заготавливают около 500 тонн плазмы
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Около 500 тонн плазмы заготавливают еженедельно в Москве
, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"На сегодняшний день мы заготавливаем в неделю около 500 тонн плазмы", - сказала Ракова, отметив, что заготовка крови, ее компонентов является очень важной функцией государства.
"Действительно, благодаря ковиду мы очень сильно организационно выросли с точки зрения формирования системы сдачи крови, формирования плазмы, доставки ее до больниц. И, конечно, эта система очень серьезно поможет нам после ковида, потому что ковид когда-то уйдет, а мощная созданная система останется. Мы только осенью этого года запустили два новых мощных центра, один для взрослых, где кровь могут сдавать до 50 человек, один для детей – Морозовская больница. И это, конечно, повлекло за собой увеличение заготовки крови, плазмы крови, в первую очередь, переболевших коронавирусом", - отметила заммэра.
По ее словам, повышение выплаты за сдачу плазмы до 10 тысяч рублей сработало.