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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211227/plazma-1765596818.html
Власти Москвы рассказали о заготовке плазмы переболевших COVID-19
Власти Москвы рассказали о заготовке плазмы переболевших COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021
Власти Москвы рассказали о заготовке плазмы переболевших COVID-19
Около 500 тонн плазмы заготавливают еженедельно в Москве, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:14
2021-12-27T12:13
распространение коронавируса
общество
москва
анастасия ракова
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Около 500 тонн плазмы заготавливают еженедельно в Москве, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день мы заготавливаем в неделю около 500 тонн плазмы", - сказала Ракова, отметив, что заготовка крови, ее компонентов является очень важной функцией государства."Действительно, благодаря ковиду мы очень сильно организационно выросли с точки зрения формирования системы сдачи крови, формирования плазмы, доставки ее до больниц. И, конечно, эта система очень серьезно поможет нам после ковида, потому что ковид когда-то уйдет, а мощная созданная система останется. Мы только осенью этого года запустили два новых мощных центра, один для взрослых, где кровь могут сдавать до 50 человек, один для детей – Морозовская больница. И это, конечно, повлекло за собой увеличение заготовки крови, плазмы крови, в первую очередь, переболевших коронавирусом", - отметила заммэра.По ее словам, повышение выплаты за сдачу плазмы до 10 тысяч рублей сработало.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой &gt;&gt;
https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762783533.html
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общество, москва, анастасия ракова , коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:14 27.12.2021 (обновлено: 12:13 27.12.2021)
 
Власти Москвы рассказали о заготовке плазмы переболевших COVID-19

Заммэра Ракова: в Москве еженедельно заготавливают около 500 тонн плазмы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСдача донорской крови в Москве
Сдача донорской крови в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Около 500 тонн плазмы заготавливают еженедельно в Москве, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день мы заготавливаем в неделю около 500 тонн плазмы", - сказала Ракова, отметив, что заготовка крови, ее компонентов является очень важной функцией государства.
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"Действительно, благодаря ковиду мы очень сильно организационно выросли с точки зрения формирования системы сдачи крови, формирования плазмы, доставки ее до больниц. И, конечно, эта система очень серьезно поможет нам после ковида, потому что ковид когда-то уйдет, а мощная созданная система останется. Мы только осенью этого года запустили два новых мощных центра, один для взрослых, где кровь могут сдавать до 50 человек, один для детей – Морозовская больница. И это, конечно, повлекло за собой увеличение заготовки крови, плазмы крови, в первую очередь, переболевших коронавирусом", - отметила заммэра.
По ее словам, повышение выплаты за сдачу плазмы до 10 тысяч рублей сработало.
Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваАнастасия РаковаКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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