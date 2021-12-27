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Переработку искусственных елей планируют организовать в Москве в 2022 году
Переработку искусственных елей планируют организовать в Москве в 2022 году - РИА Новости, 28.12.2021
Переработку искусственных елей планируют организовать в Москве в 2022 году
Власти Москвы проработают вопрос о переработке искусственных елей в 2022 году, сообщил в понедельник глава столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-27T13:53
2021-12-27T13:53
2021-12-28T15:04
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти Москвы проработают вопрос о переработке искусственных елей в 2022 году, сообщил в понедельник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на пресс-конференции акции "Ёлочный круговорот"."У нас есть федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и введена ответственность производителя, и линейка производителя с каждым годом расширяется по мере готовности. Для начала, чтобы создавать все эти мощности, нам необходимо обязать производителя, который производит ели, чтобы он вкладывал непосредственно финансовые средства или принимал участие в утилизации произведенного продукта. Готовы, понятно, что в этот сезон вряд ли мы это организуем, но в следующий мы вопрос проработаем, почему бы и нет", - сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос, будет ли в Москве организована переработка искусственных елей.
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москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы