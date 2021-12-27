https://ria.ru/20211227/pensii-1765599362.html
В ПФР разъяснили, когда московские пенсионеры получат выплаты за январь
В ПФР разъяснили, когда московские пенсионеры получат выплаты за январь - РИА Новости, 27.12.2021
В ПФР разъяснили, когда московские пенсионеры получат выплаты за январь
Пенсионеры из Москвы и Подмосковья, получающие выплаты через кредитные организации с 1 по 9 число каждого месяца, получат пенсию за январь досрочно — 29 и 30... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:33
2021-12-27T09:33
2021-12-27T15:39
общество
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москва
почта россии
пенсионный фонд рф
новый год
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пенсионеры из Москвы и Подмосковья, получающие выплаты через кредитные организации с 1 по 9 число каждого месяца, получат пенсию за январь досрочно — 29 и 30 декабря, сообщается на сайте Пенсионного фонда России."Пенсионерам Москвы и Московской области, получающим выплаты через кредитные организации с 1 по 9 число каждого месяца, денежные средства за январь 2022 г. будут перечислены досрочно 29 и 30 декабря 2021 года", — говорится в сообщении.Пресс-служба министерства социального развития Московской области сообщила, что более 2 миллионов жителей региона получат пенсию досрочно.Уточняется, что доставка пенсий через "Почту России" начнется с 3 января 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20211225/pensiya-1765444777.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, почта россии, пенсионный фонд рф, новый год
09:33 27.12.2021 (обновлено: 15:39 27.12.2021)
В ПФР разъяснили, когда московские пенсионеры получат выплаты за январь
ПФР: пенсионеры из Москвы и Подмосковья получат выплаты за январь 29 и 30 декабря