https://ria.ru/20211227/pensii-1765510346.html

Пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабре

Пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабре - РИА Новости, 27.12.2021

Пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабре

В Пенсионном фонде напомнили, что пенсионерам, получающим выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре придут деньги за январь... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T04:15

2021-12-27T04:15

2021-12-27T12:11

общество

почта россии

пенсионный фонд рф

рудн

новый год

пенсии

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елена григорьева

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Пенсионном фонде напомнили, что пенсионерам, получающим выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре придут деньги за январь 2022 года. Это связано с предстоящими январскими праздниками, рассказала агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева."Вместе с тем надо отметить, что единого графика выплат пенсий не существует. В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному", — отметила Григорьева.Уточнить информацию можно по телефону региональной клиентской службы с официального сайта ПФР.Кроме того, в этом месяце состоялась индексация фиксированных выплат к страховой пенсии для граждан, достигших 80-летнего возраста, и для тех, чья трудовая деятельность закончилась три месяца назад."Все эти выплаты поступят в декабре", — заключила собеседница агентства.Ранее стало известно, что с 1 января страховые пенсии увеличатся на 5,9%. С апреля повысятся социальные — на 7,7%. Кроме того, в октябре начнется индексация военных пенсий — их поднимут на 4%.

https://ria.ru/20211223/indeksatsiya-1765229317.html

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общество, почта россии, пенсионный фонд рф, рудн, новый год, пенсии, россия, елена григорьева