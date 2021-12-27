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Пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабре
Пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабре - РИА Новости, 27.12.2021
Пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабре
В Пенсионном фонде напомнили, что пенсионерам, получающим выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре придут деньги за январь... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T04:15
2021-12-27T12:11
общество
почта россии
пенсионный фонд рф
рудн
новый год
пенсии
россия
елена григорьева
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Пенсионном фонде напомнили, что пенсионерам, получающим выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре придут деньги за январь 2022 года. Это связано с предстоящими январскими праздниками, рассказала агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева."Вместе с тем надо отметить, что единого графика выплат пенсий не существует. В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному", — отметила Григорьева.Уточнить информацию можно по телефону региональной клиентской службы с официального сайта ПФР.Кроме того, в этом месяце состоялась индексация фиксированных выплат к страховой пенсии для граждан, достигших 80-летнего возраста, и для тех, чья трудовая деятельность закончилась три месяца назад."Все эти выплаты поступят в декабре", — заключила собеседница агентства.Ранее стало известно, что с 1 января страховые пенсии увеличатся на 5,9%. С апреля повысятся социальные — на 7,7%. Кроме того, в октябре начнется индексация военных пенсий — их поднимут на 4%.
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общество, почта россии, пенсионный фонд рф, рудн, новый год, пенсии, россия, елена григорьева
04:15 27.12.2021 (обновлено: 12:11 27.12.2021)
 
Пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабре

Экономист Елена Григорьева напомнила пенсионерам о декабрьской выплате за январь 2022 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Пенсионном фонде напомнили, что пенсионерам, получающим выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре придут деньги за январь 2022 года. Это связано с предстоящими январскими праздниками, рассказала агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
"Вместе с тем надо отметить, что единого графика выплат пенсий не существует. В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному", — отметила Григорьева.
Уточнить информацию можно по телефону региональной клиентской службы с официального сайта ПФР.
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Кроме того, в этом месяце состоялась индексация фиксированных выплат к страховой пенсии для граждан, достигших 80-летнего возраста, и для тех, чья трудовая деятельность закончилась три месяца назад.
"Все эти выплаты поступят в декабре", — заключила собеседница агентства.
Ранее стало известно, что с 1 января страховые пенсии увеличатся на 5,9%. С апреля повысятся социальные — на 7,7%. Кроме того, в октябре начнется индексация военных пенсий — их поднимут на 4%.
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ОбществоПочта РоссииПенсионный фонд РФРУДННовый годПенсииРоссияЕлена Григорьева
 
 
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