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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211227/pandemiya-1765588036.html
Генсек ООН призвал готовиться к следующей после COVID-19 пандемии
Генсек ООН призвал готовиться к следующей после COVID-19 пандемии - РИА Новости, 27.12.2021
Генсек ООН призвал готовиться к следующей после COVID-19 пандемии
Пандемия COVID-19 — не последняя для человечества, необходимо готовиться к следующей, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T05:06
2021-12-27T11:17
распространение коронавируса
в мире
сша
оон
куба
университет джонса хопкинса
воз
генеральная ассамблея оон
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ООН, 27 дек — РИА Новости. Пандемия COVID-19 — не последняя для человечества, необходимо готовиться к следующей, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter.Сегодня в мире отмечают Международный день противоэпидемической готовности, провозглашенный Генассамблеей ООН в ноябре 2020 года.Пандемия — крупномасштабная эпидемия, которая может охватывать всю страну, несколько соседних стран и континенты. Для нее характерны очень большое число заболевших (до нескольких миллионов человек) и длительность (от года до десятков лет). Некоторые пандемии с наиболее губительными последствиями получили особые названия: например, "юстинианова чума" (VI век, времена правления императора Юстиниана I), пандемия чумы в XIV веке — "черная смерть", пандемия гриппа в XX веке — "испанка".ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции (COVID-19) пандемией. По данным университета Джонса Хопкинса (США), на 26 декабря 2021 года в мире зарегистрировано свыше 279 миллионов случаев заболевания, более 5,3 миллиона человек скончались. Глобальные меры, принятые в ответ на пандемию, стали беспрецедентными в истории здравоохранения.ВОЗ активизировала работу Программы научных исследований и разработок (НИОКР), в задачи которой входит ускоренное создание средств диагностики, вакцин и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с новым коронавирусом.В разработках участвуют самые разные организации — от фармацевтических гигантов и крошечных биотехнологических компаний до академических центров и некоммерческих групп.Для координации усилий в области разработки вакцин против COVID-19 ВОЗ создала Международную платформу для регистрации клинических испытаний, задача которой — обеспечить всех участвующих в принятии решений доступом к полной картине научных исследований.Сейчас в мире 168 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, из них на первой фазе тестирования находятся 40 препаратов, на второй — 58, на третьей — 62. При этом восемь вакцин-кандидатов больше не прогрессируют.Список препаратов, которые были одобрены ВОЗ или еще проходят экспертную оценку, включает 24 наименования из России, Китая, США, Великобритании, Индии, Южной Кореи и Кубы. На 17 декабря 2021 года ВОЗ зарегистрировала девять вакцин от COVID-19 для экстренного использования.По данным университета Джонса Хопкинса, общее число введенных доз вакцин в мире на 26 декабря 2021 года — свыше 8,9 миллиарда.В России 11 августа 2020 года зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 — "Спутник V". Ее создали на основе платформы вектора аденовируса человека и уже одобрили в 71-й стране с общим населением четыре миллиарда человек. В последующем в России одобрили однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", вакцины центра "Вектор" "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н", "КовиВак" Центра Чумакова. Также зарегистрирована вакцина для детей от 12 до 17 лет "Спутник М".На 24 декабря 2021 года первый компонент вакцины получили свыше 77 миллионов жителей страны, полностью привились свыше 73 миллионов россиян, коллективный иммунитет достиг 60,4 процента.
https://ria.ru/20211224/simptom-1765396269.html
https://ria.ru/20211227/nagruzki-1765579129.html
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в мире, сша, оон, куба, университет джонса хопкинса, воз, генеральная ассамблея оон, антониу гутерреш, россия, международный день противоэпидемической готовности
05:06 27.12.2021 (обновлено: 11:17 27.12.2021)
 
Генсек ООН призвал готовиться к следующей после COVID-19 пандемии

Генсек ООН Гутерреш: нужно готовиться к следующему кризису в области здравоохранения

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 27 дек — РИА Новости. Пандемия COVID-19 — не последняя для человечества, необходимо готовиться к следующей, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter.
Сегодня в мире отмечают Международный день противоэпидемической готовности, провозглашенный Генассамблеей ООН в ноябре 2020 года.

"COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Пока мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему. <...> В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание, и выделим те инвестиции, которых он требует", — написал Гутерреш.

Пандемия — крупномасштабная эпидемия, которая может охватывать всю страну, несколько соседних стран и континенты. Для нее характерны очень большое число заболевших (до нескольких миллионов человек) и длительность (от года до десятков лет). Некоторые пандемии с наиболее губительными последствиями получили особые названия: например, "юстинианова чума" (VI век, времена правления императора Юстиниана I), пандемия чумы в XIV веке — "черная смерть", пандемия гриппа в XX веке — "испанка".
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ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции (COVID-19) пандемией. По данным университета Джонса Хопкинса (США), на 26 декабря 2021 года в мире зарегистрировано свыше 279 миллионов случаев заболевания, более 5,3 миллиона человек скончались. Глобальные меры, принятые в ответ на пандемию, стали беспрецедентными в истории здравоохранения.
ВОЗ активизировала работу Программы научных исследований и разработок (НИОКР), в задачи которой входит ускоренное создание средств диагностики, вакцин и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с новым коронавирусом.
В разработках участвуют самые разные организации — от фармацевтических гигантов и крошечных биотехнологических компаний до академических центров и некоммерческих групп.
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Для координации усилий в области разработки вакцин против COVID-19 ВОЗ создала Международную платформу для регистрации клинических испытаний, задача которой — обеспечить всех участвующих в принятии решений доступом к полной картине научных исследований.
Сейчас в мире 168 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, из них на первой фазе тестирования находятся 40 препаратов, на второй — 58, на третьей — 62. При этом восемь вакцин-кандидатов больше не прогрессируют.
Список препаратов, которые были одобрены ВОЗ или еще проходят экспертную оценку, включает 24 наименования из России, Китая, США, Великобритании, Индии, Южной Кореи и Кубы. На 17 декабря 2021 года ВОЗ зарегистрировала девять вакцин от COVID-19 для экстренного использования.
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Международный день противоэпидемической готовности
По данным университета Джонса Хопкинса, общее число введенных доз вакцин в мире на 26 декабря 2021 года — свыше 8,9 миллиарда.
В России 11 августа 2020 года зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 — "Спутник V". Ее создали на основе платформы вектора аденовируса человека и уже одобрили в 71-й стране с общим населением четыре миллиарда человек. В последующем в России одобрили однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", вакцины центра "Вектор" "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н", "КовиВак" Центра Чумакова. Также зарегистрирована вакцина для детей от 12 до 17 лет "Спутник М".
На 24 декабря 2021 года первый компонент вакцины получили свыше 77 миллионов жителей страны, полностью привились свыше 73 миллионов россиян, коллективный иммунитет достиг 60,4 процента.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАООНКубаУниверситет Джонса ХопкинсаВОЗГенеральная Ассамблея ООНАнтониу ГутеррешРоссияМеждународный день противоэпидемической готовности
 
 
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