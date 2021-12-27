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Онлайн-конференция главы Комитета ГД РФ по охране здоровья Д. Хубезова
Онлайн-конференция главы Комитета ГД РФ по охране здоровья Д. Хубезова - РИА Новости, 27.12.2021
Онлайн-конференция главы Комитета ГД РФ по охране здоровья Д. Хубезова
28 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Дмитрия ХУБЕЗОВА, посвященная итогам работы в 2021 году и планам на 2022 год.
2021-12-27T13:20
2021-12-27T13:20
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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анонсы
13:20 27.12.2021
 

Онлайн-конференция главы Комитета ГД РФ по охране здоровья Д. Хубезова

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28 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Дмитрия ХУБЕЗОВА, посвященная итогам работы в 2021 году и планам на 2022 год.
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Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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