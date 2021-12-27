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Онлайн-конференция главы Комитета ГД РФ по охране здоровья Д. Хубезова
Онлайн-конференция главы Комитета ГД РФ по охране здоровья Д. Хубезова - РИА Новости, 27.12.2021
Онлайн-конференция главы Комитета ГД РФ по охране здоровья Д. Хубезова
28 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Дмитрия ХУБЕЗОВА, посвященная итогам работы в 2021 году и планам на 2022 год.
2021-12-27T13:20
2021-12-27T13:20
2021-12-27T13:20
анонсы
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анонсы
Онлайн-конференция главы Комитета ГД РФ по охране здоровья Д. Хубезова
28 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Дмитрия ХУБЕЗОВА, посвященная итогам работы в 2021 году и планам на 2022 год.