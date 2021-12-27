08:05 27.12.2021 (обновлено: 12:15 27.12.2021)
Москва дозакупает оборудование для COVID-больниц, рассказала Ракова
Заммэра Ракова: Москва дозакупает более трех тысяч единиц оборудования для COVID-больниц
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти Москвы дополнительно закупают более 3 тысяч единиц медицинского оборудования для больниц, работающих с коронавирусом, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За два года, конечно же, такого интенсивного использования не может не испортиться медицинская техника, не сломаться и различный расходный материал. Мы сейчас дозакупаем более трех тысяч единиц медицинского оборудования, в первую очередь реанимационного, для того, чтобы дооснастить и реновировать оборудование наших московских медицинских клиник, которые работают с ковидом", - сказала Ракова.
Она уточнила, что это прикроватные мониторы, аппараты ИВЛ, так называемые "банки Боброва", инфузоматы и многое другое, без чего качественную медицинскую помощь оказать нельзя.
"Анализируем вместе с коллегами из института Гамалеи, какие лекарства, которые мы сейчас применяем, работают на этом штамме, какие не работают, исходя из этого будем менять систему закупок лекарственных препаратов. То есть, по максимуму хотим по возможности подготовиться к тем неожиданностям, которые может принести за собой штамм "омикрон", - добавила заммэра.