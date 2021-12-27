https://ria.ru/20211227/oborudovanie-1765592348.html

Москва дозакупает оборудование для COVID-больниц, рассказала Ракова

Москва дозакупает оборудование для COVID-больниц, рассказала Ракова - РИА Новости, 27.12.2021

Москва дозакупает оборудование для COVID-больниц, рассказала Ракова

Власти Москвы дополнительно закупают более 3 тысяч единиц медицинского оборудования для больниц, работающих с коронавирусом, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T08:05

2021-12-27T08:05

2021-12-27T12:15

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Власти Москвы дополнительно закупают более 3 тысяч единиц медицинского оборудования для больниц, работающих с коронавирусом, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она уточнила, что это прикроватные мониторы, аппараты ИВЛ, так называемые "банки Боброва", инфузоматы и многое другое, без чего качественную медицинскую помощь оказать нельзя."Анализируем вместе с коллегами из института Гамалеи, какие лекарства, которые мы сейчас применяем, работают на этом штамме, какие не работают, исходя из этого будем менять систему закупок лекарственных препаратов. То есть, по максимуму хотим по возможности подготовиться к тем неожиданностям, которые может принести за собой штамм "омикрон", - добавила заммэра.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

https://ria.ru/20211227/omikron-1765590658.html

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