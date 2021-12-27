https://ria.ru/20211227/novosibirsk-1765671262.html

Житель Новосибирска, обезглавивший знакомого, получил 11 лет колонии

Житель Новосибирска, обезглавивший знакомого, получил 11 лет колонии - РИА Новости, 27.12.2021

Житель Новосибирска, обезглавивший знакомого, получил 11 лет колонии

Советский районный суд Новосибирска в понедельник приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя Евгения Сиволова, который обвиняется в убийстве своего... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:06

2021-12-27T15:06

2021-12-27T15:06

происшествия

новосибирская область

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска в понедельник приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя Евгения Сиволова, который обвиняется в убийстве своего знакомого, чью голову он выбросил в окно в начале этого года."Провозглашён приговор по уголовному делу в отношении Е. Сиволова по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Суд признал Е. Сиволова виновным… назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет, с ограничением свободы на срок один год", - говорится в сообщении суда.По данным следствия, 3 января этого года в одной из квартир дома по улице Иванова в новосибирском Академгородке женщина обнаружила тело 48-летнего хозяина без головы. При обходе придомовой территории под окнами квартиры обнаружили отчлененную от тела голову мужчины в полиэтиленовом пакете."В ходе первоначальных следственных действий установлено, что в ночное время 31 декабря 2020 года между потерпевшим и его 51-летним знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков возникла ссора, в результате которой подсудимый повалил потерпевшего на пол, оглушил его, после чего нашел в квартире нож и отчленил им от тела голову, от чего наступила смерть потерпевшего на месте происшествия", - сообщает СУСК по Новосибирской области.Следователи СК и сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали фигуранта по делу. С учетом собранных доказательств по делу он полностью признал вину в совершенном преступлении, отметили в следственном управлении.

https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765602903.html

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новосибирская область

новосибирск

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происшествия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия