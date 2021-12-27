Курс НАТО вынуждает Россию жестко действовать, заявили в Минобороны
Замглавы Минобороны Фомин: конфронтационный курс НАТО вынуждает Россию жестко действовать
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Конфронтационный курс НАТО в отношении России вынуждает Москву жёстко ставить вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на восток, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"Продолжение альянсом конфронтационного курса в отношении нашей страны вынуждает нас жёстко поставить перед НАТО вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на восток и размещение угрожающих систем вооружений в непосредственной близости от наших границ", - сказал Фомин на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
Он напомнил, что проект соответствующего соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации Североатлантического договора был передан американской стороне 15 декабря 2021 года. А 16 декабря - председательствующему в СРН генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу для последующего распространения среди стран-членов НАТО. 17 декабря документы были размещены на сайте МИД России.
По словам Фомина, в соответствии с проектом участники соглашения руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасность как индивидуально, так и в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счёт безопасности других.
РФ и все участники соглашения, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами-членами организации Североатлантического договора, обязуются не размещать свои вооружённые силы и вооружения на территории других государств Европы в дополнение к силам, размещённым на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Государства-члены НАТО берут на себя обязательства по исключению дальнейшего расширения альянса, в том числе присоединения Украины, а также других государств; отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Стороны исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников.
Участники соглашения обязуются поддерживать диалог, обмениваться оценками угроз безопасности, организуют горячие линии для экстренных контактов, а также для разрешения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций применяют механизмы срочных консультаций. В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия.