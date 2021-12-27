Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/nato-1765716988.html
Курс НАТО вынуждает Россию жестко действовать, заявили в Минобороны
Курс НАТО вынуждает Россию жестко действовать, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.12.2021
Курс НАТО вынуждает Россию жестко действовать, заявили в Минобороны
Конфронтационный курс НАТО в отношении России вынуждает Москву жёстко ставить вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T19:15
2021-12-27T19:15
в мире
йенс столтенберг
европа
москва
александр фомин
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601969856_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_e7a10ba4c5875c431b9276f989c525f2.jpg
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Конфронтационный курс НАТО в отношении России вынуждает Москву жёстко ставить вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на восток, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин."Продолжение альянсом конфронтационного курса в отношении нашей страны вынуждает нас жёстко поставить перед НАТО вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на восток и размещение угрожающих систем вооружений в непосредственной близости от наших границ", - сказал Фомин на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.Он напомнил, что проект соответствующего соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации Североатлантического договора был передан американской стороне 15 декабря 2021 года. А 16 декабря - председательствующему в СРН генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу для последующего распространения среди стран-членов НАТО. 17 декабря документы были размещены на сайте МИД России.По словам Фомина, в соответствии с проектом участники соглашения руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасность как индивидуально, так и в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счёт безопасности других.РФ и все участники соглашения, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами-членами организации Североатлантического договора, обязуются не размещать свои вооружённые силы и вооружения на территории других государств Европы в дополнение к силам, размещённым на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.Государства-члены НАТО берут на себя обязательства по исключению дальнейшего расширения альянса, в том числе присоединения Украины, а также других государств; отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Стороны исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников.Участники соглашения обязуются поддерживать диалог, обмениваться оценками угроз безопасности, организуют горячие линии для экстренных контактов, а также для разрешения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций применяют механизмы срочных консультаций. В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия.
https://ria.ru/20211227/klimkin-1765714536.html
https://ria.ru/20211227/sammit-1765698871.html
европа
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601969856_279:0:2767:1866_1920x0_80_0_0_eeacde475874f63e134567fb7e3058dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, европа, москва, александр фомин, нато, россия
19:15 27.12.2021
 
Курс НАТО вынуждает Россию жестко действовать, заявили в Минобороны

Замглавы Минобороны Фомин: конфронтационный курс НАТО вынуждает Россию жестко действовать

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Конфронтационный курс НАТО в отношении России вынуждает Москву жёстко ставить вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на восток, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"Продолжение альянсом конфронтационного курса в отношении нашей страны вынуждает нас жёстко поставить перед НАТО вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на восток и размещение угрожающих систем вооружений в непосредственной близости от наших границ", - сказал Фомин на внеплановом брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
19:00
На Украине рассказали, как НАТО может "разрушить свою природу" из-за России
Он напомнил, что проект соответствующего соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации Североатлантического договора был передан американской стороне 15 декабря 2021 года. А 16 декабря - председательствующему в СРН генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу для последующего распространения среди стран-членов НАТО. 17 декабря документы были размещены на сайте МИД России.
По словам Фомина, в соответствии с проектом участники соглашения руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасность как индивидуально, так и в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счёт безопасности других.
РФ и все участники соглашения, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами-членами организации Североатлантического договора, обязуются не размещать свои вооружённые силы и вооружения на территории других государств Европы в дополнение к силам, размещённым на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.
Отдых в Санкт-Моритце (Швейцария) - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
17:36
В Швейцарии предложили принять саммит Россия — НАТО
Государства-члены НАТО берут на себя обязательства по исключению дальнейшего расширения альянса, в том числе присоединения Украины, а также других государств; отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Стороны исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников.
Участники соглашения обязуются поддерживать диалог, обмениваться оценками угроз безопасности, организуют горячие линии для экстренных контактов, а также для разрешения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций применяют механизмы срочных консультаций. В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия.
 
В миреЙенс СтолтенбергЕвропаМоскваАлександр ФоминНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
Лента новостейМолния
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"