https://ria.ru/20211227/nato-1765654675.html

Лавров усомнился, что Запад не "замотает" требование по нерасширению НАТО

Лавров усомнился, что Запад не "замотает" требование по нерасширению НАТО - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров усомнился, что Запад не "замотает" требование по нерасширению НАТО

Москва серьезно сомневается, что главное требование России по нерасширению НАТО на восток не будет "замотано" западными странами, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:37

2021-12-27T13:37

2021-12-27T13:37

в мире

москва

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва серьезно сомневается, что главное требование России по нерасширению НАТО на восток не будет "замотано" западными странами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы знаем о способности Запада заматывать любые неуютные для них вопросы. И да, дипломатическая практика предполагает - когда все по-честному, - собираемся, вот мы передаём свои предложения, нам дают встречные предложения, они изучаются, потом переговорщики садятся за один стол и начинают делать общую базу, которая потом превращается в документ. Это если с обеих сторон есть желание договориться", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу "Соловьев Live"."В данном случае, у нас серьезные сомнения по поводу того, что главное наше предложение, а именно, безусловно требование нерасширения НАТО на восток, что оно не будет замотано, если идти традиционным путём", - добавил Лавров.Министр отметил, что Россия дождётся "того, что нам американцы предложат в ответ, и будем, безусловно, работать, исходя из чётких указаний президента".

https://ria.ru/20211227/nato-1765621863.html

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в мире, москва, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия