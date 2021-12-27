https://ria.ru/20211227/napravleniya-1765709611.html
В Минкультуры назвали основные направления работы в 2022 году
В Минкультуры назвали основные направления работы в 2022 году - РИА Новости, 27.12.2021
В Минкультуры назвали основные направления работы в 2022 году
Развитие "Пушкинской карты", перевод государственных услуг, предоставляемых Минкультуры, в электронный вид, вовлечение регионов в стратегию цифровой... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T18:35
2021-12-27T18:35
2021-12-27T19:21
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Развитие "Пушкинской карты", перевод государственных услуг, предоставляемых Минкультуры, в электронный вид, вовлечение регионов в стратегию цифровой трансформации субъектов являются основными направлениями работы министерства культуры РФ в будущем году, заявила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на заседании коллегии ведомства.Также Ярилова рассказала о запуске новых онлайн-платформ, посвященных культуре. Они войдут в экосистему уже существующих цифровых ресурсов ведомства."И, наконец, в рамках подтвержденной стратегической инициативы развития креативной экономики "Придумано в России" мы в 22 году откроем креативный портал "Придумано в России", создадим мобильное приложение "Культурный навигатор", представим новые сервисы аналитики данных, начнем объединять это в экосистему уже существующих цифровых ресурсов министерства", - заключила Ярилова.
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, россия
18:35 27.12.2021 (обновлено: 19:21 27.12.2021)
В Минкультуры назвали основные направления работы в 2022 году
Минкультуры планирует развивать "Пушкинскую карту" и осуществлять цифровизацию в 2022 году