https://ria.ru/20211227/napravleniya-1765709611.html

В Минкультуры назвали основные направления работы в 2022 году

В Минкультуры назвали основные направления работы в 2022 году - РИА Новости, 27.12.2021

В Минкультуры назвали основные направления работы в 2022 году

Развитие "Пушкинской карты", перевод государственных услуг, предоставляемых Минкультуры, в электронный вид, вовлечение регионов в стратегию цифровой... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T18:35

2021-12-27T18:35

2021-12-27T19:21

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

новости культуры

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Развитие "Пушкинской карты", перевод государственных услуг, предоставляемых Минкультуры, в электронный вид, вовлечение регионов в стратегию цифровой трансформации субъектов являются основными направлениями работы министерства культуры РФ в будущем году, заявила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на заседании коллегии ведомства.Также Ярилова рассказала о запуске новых онлайн-платформ, посвященных культуре. Они войдут в экосистему уже существующих цифровых ресурсов ведомства."И, наконец, в рамках подтвержденной стратегической инициативы развития креативной экономики "Придумано в России" мы в 22 году откроем креативный портал "Придумано в России", создадим мобильное приложение "Культурный навигатор", представим новые сервисы аналитики данных, начнем объединять это в экосистему уже существующих цифровых ресурсов министерства", - заключила Ярилова.

https://ria.ru/20211227/kultura-1765598344.html

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, россия