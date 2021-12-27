https://ria.ru/20211227/napadenie-1765626410.html

В Новой Москве завершили следствие по делу о нападении на отца с ребенком

В Новой Москве завершили следствие по делу о нападении на отца с ребенком - РИА Новости, 27.12.2021

В Новой Москве завершили следствие по делу о нападении на отца с ребенком

Завершено расследование громкого дела о нападении в новой Москве хулиганов на отца с ребенком, троим фигурантам вменяют покушение на убийство, сообщается на... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:54

2021-12-27T11:54

2021-12-27T12:05

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Завершено расследование громкого дела о нападении в новой Москве хулиганов на отца с ребенком, троим фигурантам вменяют покушение на убийство, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, вечером 4 ноября молодые люди напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был маленький ребенок. В рамках расследования было допрошено более 50 свидетелей, проведена экспертиза холодного оружия, комплексные психолого-психиатрические и иные судебные экспертизы."Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей столицы в возрасте 19-21 лет, обвиняемых в совершении преступления... "покушение на убийство в том числе малолетнего по предварительному сговору из хулиганских побуждений"... Уголовное дело направлено для решения вопроса о последующей передаче в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.В отношении еще одного фигуранта из-за его психического состояния уголовное дело выделено в отдельное производство.Конфликт произошел в ноябрьские праздники в микрорайоне Новые Ватутинки: четверо молодых людей напали на двух других, один из которых был с маленьким ребенком. Видеокадры с места ЧП быстро облетели рунет и вызвали бурную реакцию.Отец ребенка рассказал, что драка началась "на ровном месте" – агрессивная компания зацепила его друга плечом, а впоследствии нападавшие намеренно ударили его ребенка по щеке. Друг мужчины заявил, что его пытались зарезать. Как пояснял адвокат одного из обвиняемых, задержанные называют потерпевшего зачинщиком конфликта.После вмешательства главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина фигурантам ужесточили статью – покушение на убийство вместо хулиганства.

https://ria.ru/20211109/draka-1758167358.html

новая москва

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Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком 2021-12-27T11:54 true PT0M31S

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве