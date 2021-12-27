07:18 27.12.2021 (обновлено: 07:48 27.12.2021)
МИД России рассказал о ситуации в Афганистане из-за санкций США
Представитель МИД Ильичев: ООН ввозит в Афганистан наличные из-за заблокированных счетов
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сотрудники гуманитарных организаций ООН вынуждены ввозить с собой наличные деньги в Афганистан из-за того, что банковская система в стране не работает после введенных США санкций, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ситуация в Афганистане остается тяжелой и нестабильной", - сказал Ильичев.
Он напомнил, что виной всему не только многолетняя война, но и пандемия COVID-19, которая привела к дальнейшей дестабилизации гуманитарной обстановки.
"Тринадцатого сентября состоялась министерская конференция по гуманитарной ситуации в Афганистане. До конца года доноры пообещали перечислить в бюджет гуманитарных организаций 1,2 миллиарда долларов, что почти вдвое превышает изначально запрошенную ооновцами сумму в размере 606 миллионов долларов. Вместе с тем банковская система в Афганистане не функционирует, поэтому перевести обещанные деньги населению страны не получается. Персоналу ООН приходится ввозить наличные средства с собой", - отметил российский дипломат.
Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за гуманитарной ситуацией в Афганистане, и напомнил, что Москва добилась включения в принятую 30 августа резолюцию СБ ООН 2593 по Афганистану "призыва ко всем донорам и международным гуманитарным организациям оказывать помощь Афганистану и основным странам-реципиентам беженцев".
"Со своей стороны внимательно отслеживаем ситуацию в стране, в том числе и с точки зрения гуманитарных потребностей населения. Решение о возможности увеличения объемов помощи по линии гуманитарных агентств будет приниматься на основе анализа эффективности их деятельности в обновленных реалиях", - добавил Ильичев.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана. Программа развития ООН в докладе отмечала, что финансовая система и система банковских платежей в Афганистане находятся в хаосе, на их восстановление могут уйти десятилетия. В начале декабря министерство финансов США разрешило своим гражданам и постоянным жителям страны частные денежные переводы в Афганистан.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.