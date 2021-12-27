Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211227/nalichnye-1765590812.html
МИД России рассказал о ситуации в Афганистане из-за санкций США
МИД России рассказал о ситуации в Афганистане из-за санкций США - РИА Новости, 27.12.2021
МИД России рассказал о ситуации в Афганистане из-за санкций США
Сотрудники гуманитарных организаций ООН вынуждены ввозить с собой наличные деньги в Афганистан из-за того, что банковская система в стране не работает после... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T07:18
2021-12-27T07:48
в мире
сша
оон
москва
министерство финансов сша
петр ильичев
россия
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150222/50/1502225008_0:250:2959:1914_1920x0_80_0_0_0f0b0bea9eec37fc478c2ffd4373b5a2.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сотрудники гуманитарных организаций ООН вынуждены ввозить с собой наличные деньги в Афганистан из-за того, что банковская система в стране не работает после введенных США санкций, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Он напомнил, что виной всему не только многолетняя война, но и пандемия COVID-19, которая привела к дальнейшей дестабилизации гуманитарной обстановки."Тринадцатого сентября состоялась министерская конференция по гуманитарной ситуации в Афганистане. До конца года доноры пообещали перечислить в бюджет гуманитарных организаций 1,2 миллиарда долларов, что почти вдвое превышает изначально запрошенную ооновцами сумму в размере 606 миллионов долларов. Вместе с тем банковская система в Афганистане не функционирует, поэтому перевести обещанные деньги населению страны не получается. Персоналу ООН приходится ввозить наличные средства с собой", - отметил российский дипломат.Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за гуманитарной ситуацией в Афганистане, и напомнил, что Москва добилась включения в принятую 30 августа резолюцию СБ ООН 2593 по Афганистану "призыва ко всем донорам и международным гуманитарным организациям оказывать помощь Афганистану и основным странам-реципиентам беженцев"."Со своей стороны внимательно отслеживаем ситуацию в стране, в том числе и с точки зрения гуманитарных потребностей населения. Решение о возможности увеличения объемов помощи по линии гуманитарных агентств будет приниматься на основе анализа эффективности их деятельности в обновленных реалиях", - добавил Ильичев.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана. Программа развития ООН в докладе отмечала, что финансовая система и система банковских платежей в Афганистане находятся в хаосе, на их восстановление могут уйти десятилетия. В начале декабря министерство финансов США разрешило своим гражданам и постоянным жителям страны частные денежные переводы в Афганистан.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20211223/taliban-1765166202.html
https://ria.ru/20211207/oon-1762563297.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150222/50/1502225008_165:0:2717:1914_1920x0_80_0_0_15b4643f7cba2edc1f1964b5ec24dfc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, оон, москва, министерство финансов сша, петр ильичев, россия, мохаммад хасан ахунд
07:18 27.12.2021 (обновлено: 07:48 27.12.2021)
 
МИД России рассказал о ситуации в Афганистане из-за санкций США

Представитель МИД Ильичев: ООН ввозит в Афганистан наличные из-за заблокированных счетов

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкКабул, Афганистан
Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / В. Киселев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сотрудники гуманитарных организаций ООН вынуждены ввозить с собой наличные деньги в Афганистан из-за того, что банковская система в стране не работает после введенных США санкций, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ситуация в Афганистане остается тяжелой и нестабильной", - сказал Ильичев.
Он напомнил, что виной всему не только многолетняя война, но и пандемия COVID-19, которая привела к дальнейшей дестабилизации гуманитарной обстановки.
"Тринадцатого сентября состоялась министерская конференция по гуманитарной ситуации в Афганистане. До конца года доноры пообещали перечислить в бюджет гуманитарных организаций 1,2 миллиарда долларов, что почти вдвое превышает изначально запрошенную ооновцами сумму в размере 606 миллионов долларов. Вместе с тем банковская система в Афганистане не функционирует, поэтому перевести обещанные деньги населению страны не получается. Персоналу ООН приходится ввозить наличные средства с собой", - отметил российский дипломат.
Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за гуманитарной ситуацией в Афганистане, и напомнил, что Москва добилась включения в принятую 30 августа резолюцию СБ ООН 2593 по Афганистану "призыва ко всем донорам и международным гуманитарным организациям оказывать помощь Афганистану и основным странам-реципиентам беженцев".
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 16:06Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин ответил на вопрос о признании "Талибана"*
"Со своей стороны внимательно отслеживаем ситуацию в стране, в том числе и с точки зрения гуманитарных потребностей населения. Решение о возможности увеличения объемов помощи по линии гуманитарных агентств будет приниматься на основе анализа эффективности их деятельности в обновленных реалиях", - добавил Ильичев.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана. Программа развития ООН в докладе отмечала, что финансовая система и система банковских платежей в Афганистане находятся в хаосе, на их восстановление могут уйти десятилетия. В начале декабря министерство финансов США разрешило своим гражданам и постоянным жителям страны частные денежные переводы в Афганистан.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Представители политического совета движения Талибан* по время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 14:36Захват власти в Афганистане талибами
"Талибан"* заявил о праве представлять Афганистан в ООН
 
В миреСШАООНМоскваМинистерство финансов СШАПетр ИльичевРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
Лента новостейМолния
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"