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Иначе разрыв сердца. Что нельзя делать первые два месяца после ковида
Врач предупредил о неожиданном ограничении для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021
Иначе разрыв сердца. Что нельзя делать первые два месяца после ковида
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с порталом Ura.ru предупредил переболевших COVID-19 о смертельной опасности физических нагрузок в... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T02:18
2021-12-27T02:18
2021-12-27T02:18
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с порталом Ura.ru предупредил переболевших COVID-19 о смертельной опасности физических нагрузок в первые два месяца после выздоровления.Медик объяснил, что у значительного количества молодых людей после болезни возникает миокардит, связанный с воспалением сердечной мышцы, а у старшего поколения — перикардит.При этом врач добавил, что полезными для восстановления после COVID-19 будут небольшие физические нагрузки. В качестве примера иммунолог привел непродолжительные занятия легким бегом, ходьбу на лыжах и особенно выделил положительный эффект от прогулок на свежем воздухе.
https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765510176.html
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общество, николай крючков, ura.ru, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Врач предупредил о неожиданном ограничении для переболевших COVID-19
Иммунолог Крючков: физические нагрузки после COVID-19 могут привести к остановке сердца