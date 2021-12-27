https://ria.ru/20211227/nagruzki-1765579129.html

Иначе разрыв сердца. Что нельзя делать первые два месяца после ковида

Врач предупредил о неожиданном ограничении для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021

Иначе разрыв сердца. Что нельзя делать первые два месяца после ковида

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с порталом Ura.ru предупредил переболевших COVID-19 о смертельной опасности физических нагрузок в... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T02:18

2021-12-27T02:18

2021-12-27T02:18

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николай крючков

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с порталом Ura.ru предупредил переболевших COVID-19 о смертельной опасности физических нагрузок в первые два месяца после выздоровления.Медик объяснил, что у значительного количества молодых людей после болезни возникает миокардит, связанный с воспалением сердечной мышцы, а у старшего поколения — перикардит.При этом врач добавил, что полезными для восстановления после COVID-19 будут небольшие физические нагрузки. В качестве примера иммунолог привел непродолжительные занятия легким бегом, ходьбу на лыжах и особенно выделил положительный эффект от прогулок на свежем воздухе.

https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765510176.html

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общество, николай крючков, ura.ru, коронавирус covid-19, коронавирус в россии