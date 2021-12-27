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Иначе разрыв сердца. Что нельзя делать первые два месяца после ковида
Врач предупредил о неожиданном ограничении для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021
Иначе разрыв сердца. Что нельзя делать первые два месяца после ковида
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с порталом Ura.ru предупредил переболевших COVID-19 о смертельной опасности физических нагрузок в... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T02:18
2021-12-27T02:18
распространение коронавируса
общество
николай крючков
ura.ru
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с порталом Ura.ru предупредил переболевших COVID-19 о смертельной опасности физических нагрузок в первые два месяца после выздоровления.Медик объяснил, что у значительного количества молодых людей после болезни возникает миокардит, связанный с воспалением сердечной мышцы, а у старшего поколения — перикардит.При этом врач добавил, что полезными для восстановления после COVID-19 будут небольшие физические нагрузки. В качестве примера иммунолог привел непродолжительные занятия легким бегом, ходьбу на лыжах и особенно выделил положительный эффект от прогулок на свежем воздухе.
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общество, николай крючков, ura.ru, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
02:18 27.12.2021
 
Врач предупредил о неожиданном ограничении для переболевших COVID-19

Иммунолог Крючков: физические нагрузки после COVID-19 могут привести к остановке сердца

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с порталом Ura.ru предупредил переболевших COVID-19 о смертельной опасности физических нагрузок в первые два месяца после выздоровления.
"Когда восстановление после ковида произошло, даже после легкого течения, особенно молодым людям очень важно пару месяцев не давать нагрузок", — сказал Крючков.
Медик объяснил, что у значительного количества молодых людей после болезни возникает миокардит, связанный с воспалением сердечной мышцы, а у старшего поколения — перикардит.
"Проблема в том, что оно (заболевание. — Прим. ред.) в покое, когда нет сильной нагрузки, и проходит. А если случится нагрузка, это может дать резкий сбой, например, аритмия, остановка сердца", — предупредил Крючков.
При этом врач добавил, что полезными для восстановления после COVID-19 будут небольшие физические нагрузки. В качестве примера иммунолог привел непродолжительные занятия легким бегом, ходьбу на лыжах и особенно выделил положительный эффект от прогулок на свежем воздухе.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
Вчера, 01:24Распространение коронавируса
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19
 
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