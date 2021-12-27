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Москва введет новый подход проактивного наблюдения для хронических больных

Москва введет новый подход проактивного наблюдения для хронических больных - РИА Новости, 27.12.2021

Москва введет новый подход проактивного наблюдения для хронических больных

Москва в 2022 году введет новый подход проактивного наблюдения для хронических больных, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T10:53

2021-12-27T10:53

2021-12-27T12:10

общество

москва

здоровье - общество

анастасия ракова

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва в 2022 году введет новый подход проактивного наблюдения для хронических больных, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы на будущий год вводим новый подход проактивного диспансерного наблюдения для хронических больных по девяти нозологиям, которые являются основными группами, формирующими смертность. В основном эти заболевания касаются БСК и эндокринологии. Это около полутора миллиона жителей Москвы. Новый порядок диспансерного наблюдения предполагает полный проактив с нашей стороны. Для того, чтобы поддержать врача участкового, на которого кладется эта нагрузка, мы создаем команду врача и команду пациентов из 800 сотрудников взрослых поликлиник, которые и будут контролировать и обеспечивать связку врача с пациентом и динамический мониторинг прохождения им полного стандарта диспансерного наблюдения", - рассказала Ракова.Она отметила, что этот процесс будет обеспечиваться соответствующей информационной системой, системой поддержки врачебных решений.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

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