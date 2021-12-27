https://ria.ru/20211227/nablyudenie-1765612356.html
Москва введет новый подход проактивного наблюдения для хронических больных
Москва введет новый подход проактивного наблюдения для хронических больных - РИА Новости, 27.12.2021
Москва введет новый подход проактивного наблюдения для хронических больных
Москва в 2022 году введет новый подход проактивного наблюдения для хронических больных, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:53
2021-12-27T10:53
2021-12-27T12:10
общество
москва
здоровье - общество
анастасия ракова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589962301_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_57a2ecec2834a652d7b0af7f4abf8dae.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва в 2022 году введет новый подход проактивного наблюдения для хронических больных, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы на будущий год вводим новый подход проактивного диспансерного наблюдения для хронических больных по девяти нозологиям, которые являются основными группами, формирующими смертность. В основном эти заболевания касаются БСК и эндокринологии. Это около полутора миллиона жителей Москвы. Новый порядок диспансерного наблюдения предполагает полный проактив с нашей стороны. Для того, чтобы поддержать врача участкового, на которого кладется эта нагрузка, мы создаем команду врача и команду пациентов из 800 сотрудников взрослых поликлиник, которые и будут контролировать и обеспечивать связку врача с пациентом и динамический мониторинг прохождения им полного стандарта диспансерного наблюдения", - рассказала Ракова.Она отметила, что этот процесс будет обеспечиваться соответствующей информационной системой, системой поддержки врачебных решений.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
https://ria.ru/20210708/zabolevanie-1740390227.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589962301_20:0:1799:1334_1920x0_80_0_0_4fa2fded27784a6bd2010d4147638749.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, анастасия ракова
10:53 27.12.2021 (обновлено: 12:10 27.12.2021)
Москва введет новый подход проактивного наблюдения для хронических больных
Москва введет новый подход проактивного наблюдения для хронических больных в 2022 году