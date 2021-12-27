https://ria.ru/20211227/music-1765631347.html
Корейские звезды объединились в новую музыкальную группу
Корейские звезды объединились в новую музыкальную группу - РИА Новости, 27.12.2021
Корейские звезды объединились в новую музыкальную группу
Крупнейшая развлекательная южнокорейская компания SM Entertainment запустила новую музыкальную группу GOT the beat, сообщает TheKoreaTimes. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:15
2021-12-27T14:15
2021-12-27T14:15
культура
южная корея
новости культуры
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Крупнейшая развлекательная южнокорейская компания SM Entertainment запустила новую музыкальную группу GOT the beat, сообщает TheKoreaTimes. В нее вошли только звезды. Среди них певица БоА, которую называют "Королевой K-pop" и участницы популярной команды Girls' Generation — Ким Хёён и Ким Тхэён. Из другой знаменитой корейской группы Red Velvet в новой коллаборации представлены Сыльги и Венди. Из команды aespa в GOT the beat будут выступать Карина и Винтер. У SM есть проект "Girls On Top (GOT)". Его цель — создание новых женских групп, в состав которых будут входить ведущие артисты компании. GOT the beat — первая такая команда. Дебютирует семерка на бесплатном онлайн-концерте под названием "SMTOWN Live 2022: SMCU Express@Kwangya" в субботу. А третьего января они уже выпустят свой первый трек. Других подробностей о супергруппе пока нет.
https://ria.ru/20211207/bts-1762441646.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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южная корея, новости культуры, музыка
Корейские звезды объединились в новую музыкальную группу
Корейские звезды объединились в новую музыкальную группу GOT the beat
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Крупнейшая развлекательная южнокорейская компания SM Entertainment запустила новую музыкальную группу GOT the beat, сообщает
TheKoreaTimes.
В нее вошли только звезды. Среди них певица БоА, которую называют "Королевой K-pop" и участницы популярной команды Girls' Generation — Ким Хёён и Ким Тхэён. Из другой знаменитой корейской группы Red Velvet в новой коллаборации представлены Сыльги и Венди. Из команды aespa в GOT the beat будут выступать Карина и Винтер.
У SM есть проект "Girls On Top (GOT)". Его цель — создание новых женских групп, в состав которых будут входить ведущие артисты компании. GOT the beat — первая такая команда.
Дебютирует семерка на бесплатном онлайн-концерте под названием "SMTOWN Live 2022: SMCU Express@Kwangya" в субботу. А третьего января они уже выпустят свой первый трек. Других подробностей о супергруппе пока нет.