Корейские звезды объединились в новую музыкальную группу

Корейские звезды объединились в новую музыкальную группу

Крупнейшая развлекательная южнокорейская компания SM Entertainment запустила новую музыкальную группу GOT the beat, сообщает TheKoreaTimes. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:15

культура

южная корея

новости культуры

музыка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765623728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f821878f1324b32cd158c1c9e98a0dbc.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Крупнейшая развлекательная южнокорейская компания SM Entertainment запустила новую музыкальную группу GOT the beat, сообщает TheKoreaTimes. В нее вошли только звезды. Среди них певица БоА, которую называют "Королевой K-pop" и участницы популярной команды Girls' Generation — Ким Хёён и Ким Тхэён. Из другой знаменитой корейской группы Red Velvet в новой коллаборации представлены Сыльги и Венди. Из команды aespa в GOT the beat будут выступать Карина и Винтер. У SM есть проект "Girls On Top (GOT)". Его цель — создание новых женских групп, в состав которых будут входить ведущие артисты компании. GOT the beat — первая такая команда. Дебютирует семерка на бесплатном онлайн-концерте под названием "SMTOWN Live 2022: SMCU Express@Kwangya" в субботу. А третьего января они уже выпустят свой первый трек. Других подробностей о супергруппе пока нет.

южная корея

2021

