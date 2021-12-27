Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211227/music-1765631347.html
Корейские звезды объединились в новую музыкальную группу
Корейские звезды объединились в новую музыкальную группу - РИА Новости, 27.12.2021
Корейские звезды объединились в новую музыкальную группу
Крупнейшая развлекательная южнокорейская компания SM Entertainment запустила новую музыкальную группу GOT the beat, сообщает TheKoreaTimes. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:15
2021-12-27T14:15
культура
южная корея
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765623728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f821878f1324b32cd158c1c9e98a0dbc.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Крупнейшая развлекательная южнокорейская компания SM Entertainment запустила новую музыкальную группу GOT the beat, сообщает TheKoreaTimes. В нее вошли только звезды. Среди них певица БоА, которую называют "Королевой K-pop" и участницы популярной команды Girls' Generation — Ким Хёён и Ким Тхэён. Из другой знаменитой корейской группы Red Velvet в новой коллаборации представлены Сыльги и Венди. Из команды aespa в GOT the beat будут выступать Карина и Винтер. У SM есть проект "Girls On Top (GOT)". Его цель — создание новых женских групп, в состав которых будут входить ведущие артисты компании. GOT the beat — первая такая команда. Дебютирует семерка на бесплатном онлайн-концерте под названием "SMTOWN Live 2022: SMCU Express@Kwangya" в субботу. А третьего января они уже выпустят свой первый трек. Других подробностей о супергруппе пока нет.
https://ria.ru/20211207/bts-1762441646.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765623728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a764a47dfe379532a45119f10a37f675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, новости культуры, музыка
14:15 27.12.2021
 
Корейские звезды объединились в новую музыкальную группу

Корейские звезды объединились в новую музыкальную группу GOT the beat

© Фото : SM Entertainment Группа Girls On Top
Группа Girls On Top - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© Фото : SM Entertainment
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Крупнейшая развлекательная южнокорейская компания SM Entertainment запустила новую музыкальную группу GOT the beat, сообщает TheKoreaTimes.
В нее вошли только звезды. Среди них певица БоА, которую называют "Королевой K-pop" и участницы популярной команды Girls' Generation — Ким Хёён и Ким Тхэён. Из другой знаменитой корейской группы Red Velvet в новой коллаборации представлены Сыльги и Венди. Из команды aespa в GOT the beat будут выступать Карина и Винтер.
У SM есть проект "Girls On Top (GOT)". Его цель — создание новых женских групп, в состав которых будут входить ведущие артисты компании. GOT the beat — первая такая команда.
Дебютирует семерка на бесплатном онлайн-концерте под названием "SMTOWN Live 2022: SMCU Express@Kwangya" в субботу. А третьего января они уже выпустят свой первый трек. Других подробностей о супергруппе пока нет.
Участники группы BTS во время выступления
7 декабря, 06:40Культура
Участники BTS сообщили, что сделают перерыв в карьере
 
КультураЮжная КореяНовости культурыМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым
01:39РБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19
01:15Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубля
01:13Саакашвили заявил о потере сознания в госпитале
00:57Во Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погибли
00:18При жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человек
00:00В Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2
23:54СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в Европу
23:40Россияне увидят новогодний парад планет
23:30Сбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисов
23:25В Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцев
23:20Путин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеем
23:07В Союзе виноградарей исключили дефицит вина в России
23:06В работе приложения Сбербанка произошел сбой
23:03Президент Молдавии исключила вступление республики в НАТО
22:59В Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата
22:53Санду обозначила два пути для Молдавии
22:37Президент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в Петербурге
22:33В новой Москве произошло массовое ДТП
22:15С Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"
Лента новостейМолния
На Украине рассказали о страхе Зеленского перед КадыровымРБК: Россия оказалась на пятом месте в мире по экспорту вакцин от COVID-19Эксперт объяснил, кому выгодна паника вокруг рубляСаакашвили заявил о потере сознания в госпиталеВо Флориде автомобиль наехал на пешеходов, двое детей погиблиПри жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб один человекВ Удмуртии обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2СМИ сообщили о возросшем числе танкеров с газом, направляющихся в ЕвропуРоссияне увидят новогодний парад планетСбербанк устранил сбой в работе интернет-сервисовВ Сирии рассказали, сколько человек США удерживают в лагере беженцевПутин поздравил сына Шарля де Голля со столетним юбилеемВ Союзе виноградарей исключили дефицит вина в РоссииВ работе приложения Сбербанка произошел сбойПрезидент Молдавии исключила вступление республики в НАТОВ Польше объявили в розыск сбежавшего в Белоруссию солдатаСанду обозначила два пути для МолдавииПрезидент Молдавии не получила приглашение на саммит СНГ в ПетербургеВ новой Москве произошло массовое ДТПС Плесецка запустили ракету "Ангара-А5"