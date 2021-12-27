https://ria.ru/20211227/moskva-1765704884.html
В центре Москвы нашли тело мужчины, сообщил источник
В центре Москвы нашли тело мужчины, сообщил источник - РИА Новости, 27.12.2021
В центре Москвы нашли тело мужчины, сообщил источник
Тело мужчины обнаружили в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:58
2021-12-27T17:58
2021-12-27T18:18
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Тело мужчины обнаружили в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Тело погибшего обнаружено на Тверском бульваре. В настоящее время проводится проверка", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства случившегося пока неизвестны.
https://ria.ru/20211219/moskva-1764472348.html
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происшествия, москва, россия
17:58 27.12.2021 (обновлено: 18:18 27.12.2021)
В центре Москвы нашли тело мужчины, сообщил источник
Источник: на Тверском бульваре нашли тело мужчины