https://ria.ru/20211227/moskva-1765704884.html

В центре Москвы нашли тело мужчины, сообщил источник

В центре Москвы нашли тело мужчины, сообщил источник - РИА Новости, 27.12.2021

В центре Москвы нашли тело мужчины, сообщил источник

Тело мужчины обнаружили в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T17:58

2021-12-27T17:58

2021-12-27T18:18

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Тело мужчины обнаружили в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Тело погибшего обнаружено на Тверском бульваре. В настоящее время проводится проверка", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства случившегося пока неизвестны.

https://ria.ru/20211219/moskva-1764472348.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия