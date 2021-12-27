https://ria.ru/20211227/moskva-1765626246.html

Ракова посоветовала москвичам не посещать корпоративы из-за эпидситуации

Ракова посоветовала москвичам не посещать корпоративы из-за эпидситуации - РИА Новости, 27.12.2021

Ракова посоветовала москвичам не посещать корпоративы из-за эпидситуации

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила в интервью РИА Новости, что в этом году лучше провести праздники с семьей, не РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:53

2021-12-27T11:53

2021-12-27T12:09

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила в интервью РИА Новости, что в этом году лучше провести праздники с семьей, не посещая массовые мероприятия и корпоративы."Конечно, я бы не советовала в этом году посещать какие-то массовые мероприятия с большим количеством людей, собираться на какие-то большие праздники, корпоративные. Лучше поберечься, провести этот период с семьей, со своими близкими", - сказала вице-мэр. Анастасия Ракова добавила, что советует делать экспресс-тесты на ковид перед приглашением на праздники родителей, если они живут отдельно."Если вы приглашаете в дом своих родителей, которые живут отдельно, и вы долго не виделись, то я бы советовала всем сделать быстрые тесты, их сейчас много, они разнообразны и достаточно эффективны. По крайней мере, я всегда так делаю, когда приглашаю в гости своих родителей", - сказала заместитель мэра Москвы.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

https://ria.ru/20211224/prazdnik-1765296583.html

москва

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москва, анастасия ракова