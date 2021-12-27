МИД назвал обвинения Украины в адрес главы Минтранса недопустимыми
МИД: обвинения Украиной главы Минтранса Савельева в перевозке через госграницу недопустимы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Обвинения со стороны генпрокуратуры Украины в адрес главы Минтранса РФ и его заместителя в якобы организации незаконной переправки людей через госграницу двух стран являются недопустимой выходкой, заявили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что украинские правоохранители подозревают министра транспорта РФ Виталия Савельева в якобы организации незаконной переправки людей через госграницу Украины из-за полетов самолетов "Аэрофлота" в Крым. Как указали в генпрокуратуре Украины, рейсы совершались вопреки нормам международного права и воздушного права Украины, российская авиакомпания, несмотря на наличие прямых запретов украинских авиационных органов, выполняла регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт "Симферополь" и в обратном направлении.
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"Подобная выходка украинских властей недопустима. Налицо попрание Украиной таких основополагающих принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН и Заключительном акте СБСЕ, как суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ отметили, что действия украинской прокуратуры против руководства Министерства транспорта России показывают, что Киев продолжает мелко мстить за свободный выбор жителей Крыма. "Лицемерие принимаемых мер заключается ещё и в том, что они направлены персонально против российских официальных лиц, которые помогают преодолеть разрушительные последствия антинародной по отношению к крымчанам политики самого украинского режима", - добавили в ведомстве.
В МИД России подчеркнули, что Москва рассчитывает, что профильные международные структуры всё же заставят украинские власти соблюдать международные обязательства по невмешательству во внутренние дела суверенных государств, обеспечить восстановление на самой Украине верховенства закона и основных прав и свобод человека, закреплённых в её основном законе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".