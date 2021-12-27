https://ria.ru/20211227/mechta-1765697859.html
Глава Мордовии исполнил мечту пятилетнего мальчика
Глава Мордовии исполнил мечту пятилетнего мальчика - РИА Новости, 27.12.2021
Глава Мордовии исполнил мечту пятилетнего мальчика
Глава Мордовии Артем Здунов исполнил мечту пятилетнего Артёма Илюшова, пригласив его в свой кабинет и дав ему провести совещание с министрами, сообщает... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T17:29
2021-12-27T17:29
2021-12-27T17:29
новый год — 2022
общество
дед мороз
снегурочка
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов исполнил мечту пятилетнего Артёма Илюшова, пригласив его в свой кабинет и дав ему провести совещание с министрами, сообщает пресс-служба главы региона.Глава республики познакомился с мальчиком, когда в декабре приезжал поздравлять его прабабушку, участницу строительства Сурского рубежа, Татьяну Макушкину со столетним юбилеем. Тогда маленький Артём рассказал главе Мордовии о своей мечте."Двадцать седьмого декабря глава Мордовии исполнил новогоднюю мечту детсадовца. Специально для Артёма в режиме видеоконференцсвязи было организовано заседание с участием министров здравоохранения, образования, спорта и молодежной политики", - говорится в сообщении.Мальчику было предложено занять рабочее место главы Мордовии в зале для совещаний. "Коллеги, встречайте – это тоже Артём Алексеевич. Вести ВКС сегодня будет он", - представил детсадовца министрам глава республики.Мальчик спросил у руководителей министерств о детском меню, необходимых для здоровья витаминах и зимних видах спорта. Ему рассказали, что в детском саду будут делать акцент на свежие овощи и фрукты, а вот сладости дома нужно ограничивать. Для укрепления иммунитета Артему посоветовали больше времени проводить на улице, как можно чаще ходить на каток и лыжные прогулки, а витамины без надобности не принимать. Мальчик поблагодарил участников совещания за советы и пообещал их выполнять."Предлагаю внести в протокол все итоговые решения нашего совещания. А именно: обещание правильно питаться, больше заниматься спортом и слушаться родителей", - подвел итог совещания глава Мордовии.Затем Дед Мороз и Снегурочка поздравили мальчика с наступающим Новым годом и вручили сладкий подарок.
https://ria.ru/20211227/mechta-1765684564.html
https://ria.ru/20211224/mechta-1765387141.html
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общество, дед мороз, снегурочка, республика мордовия, артем здунов
Глава Мордовии исполнил мечту пятилетнего мальчика
Глава Мордовии Здунов исполнил мечту пятилетнего мальчика, дав ему провести совещание
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости.
Глава Мордовии Артем Здунов
исполнил мечту пятилетнего Артёма Илюшова, пригласив его в свой кабинет и дав ему провести совещание с министрами, сообщает пресс-служба главы региона.
Глава республики познакомился с мальчиком, когда в декабре приезжал поздравлять его прабабушку, участницу строительства Сурского рубежа, Татьяну Макушкину со столетним юбилеем. Тогда маленький Артём рассказал главе Мордовии о своей мечте.
"Двадцать седьмого декабря глава Мордовии исполнил новогоднюю мечту детсадовца. Специально для Артёма в режиме видеоконференцсвязи было организовано заседание с участием министров здравоохранения, образования, спорта и молодежной политики", - говорится в сообщении.
Мальчику было предложено занять рабочее место главы Мордовии в зале для совещаний. "Коллеги, встречайте – это тоже Артём Алексеевич. Вести ВКС сегодня будет он", - представил детсадовца министрам глава республики.
Мальчик спросил у руководителей министерств о детском меню, необходимых для здоровья витаминах и зимних видах спорта. Ему рассказали, что в детском саду будут делать акцент на свежие овощи и фрукты, а вот сладости дома нужно ограничивать. Для укрепления иммунитета Артему посоветовали больше времени проводить на улице, как можно чаще ходить на каток и лыжные прогулки, а витамины без надобности не принимать. Мальчик поблагодарил участников совещания за советы и пообещал их выполнять.
"Предлагаю внести в протокол все итоговые решения нашего совещания. А именно: обещание правильно питаться, больше заниматься спортом и слушаться родителей", - подвел итог совещания глава Мордовии.
Затем Дед Мороз
и Снегурочка
поздравили мальчика с наступающим Новым годом и вручили сладкий подарок.