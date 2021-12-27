https://ria.ru/20211227/mchs-1765617658.html

Мишустин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Мишустин поздравил спасателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.12.2021

Мишустин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил спасателей с профессиональным праздником и отметил, что сотрудники МЧС проводят уникальные спасательные,... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:24

2021-12-27T11:24

2021-12-27T11:24

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил спасателей с профессиональным праздником и отметил, что сотрудники МЧС проводят уникальные спасательные, гуманитарные операции, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина."Поздравляю вас с Днем спасателя. Этот праздник важен не только для тех, кто посвятил себя мужественной и благородной профессии спасателя. Он имеет огромное значение для каждого человека. Потому что именно специалисты МЧС приходят на помощь всем, кто оказался в беде, попал в чрезвычайную ситуацию... Вы рискуете здоровьем, а иногда и своей жизнью, проводите по-настоящему уникальные спасательные, гуманитарные операции и делаете это на самом высоком профессиональном уровне", - приводятся на сайте слова премьера.Он отметил, что российским спасателям приходится работать в сложных погодных условиях, что они в любую минуту дня и ночи оперативно реагируют на трагические происшествия, техногенные катастрофы, аварии, стихийные бедствия, локализуют очаги эпидемий. "Сегодня МЧС динамично развивается, внедряет в работу современную технику, высокие технологии и научные разработки. В настоящее время на вооружении ведомства находятся беспилотные авиационные системы, наземные и подводные робототехнические комплексы", - добавил премьер.Он также подчеркнул, что в МЧС используются новейшие пожарно-спасательные технологии, методы прогнозирования и предупреждения природных и техногенных катаклизмов, что позволяет сводить к минимуму последствия катастроф.Мишустин добавил, что высокий авторитет МЧС – это компетентность, отвага и самоотверженность специалистов министерства, которые проявляют свои лучшие профессиональные и человеческие качества."И нет такой задачи, которую вы не смогли бы решить. Уверен, что и впредь вы будете действовать как единая команда, оставаясь верными своему девизу – "Предотвращение. Спасение. Помощь", - приводятся слова Мишустина на сайте.Премьер-министр пожелал российским спасателям, ветеранам МЧС, их родным и близким удачи, крепкого здоровья, мира и благополучия. А также поздравил с наступающим новым, 2022 годом.

https://ria.ru/20211227/mchs-1765594516.html

https://ria.ru/20211227/spasateli-1765600725.html

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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин