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Мишустин поздравил спасателей с профессиональным праздником
Мишустин поздравил спасателей с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.12.2021
Мишустин поздравил спасателей с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил спасателей с профессиональным праздником и отметил, что сотрудники МЧС проводят уникальные спасательные,... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:24
2021-12-27T11:24
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил спасателей с профессиональным праздником и отметил, что сотрудники МЧС проводят уникальные спасательные, гуманитарные операции, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина."Поздравляю вас с Днем спасателя. Этот праздник важен не только для тех, кто посвятил себя мужественной и благородной профессии спасателя. Он имеет огромное значение для каждого человека. Потому что именно специалисты МЧС приходят на помощь всем, кто оказался в беде, попал в чрезвычайную ситуацию... Вы рискуете здоровьем, а иногда и своей жизнью, проводите по-настоящему уникальные спасательные, гуманитарные операции и делаете это на самом высоком профессиональном уровне", - приводятся на сайте слова премьера.Он отметил, что российским спасателям приходится работать в сложных погодных условиях, что они в любую минуту дня и ночи оперативно реагируют на трагические происшествия, техногенные катастрофы, аварии, стихийные бедствия, локализуют очаги эпидемий.&nbsp;"Сегодня МЧС динамично развивается, внедряет в работу современную технику, высокие технологии и научные разработки. В настоящее время на вооружении ведомства находятся беспилотные авиационные системы, наземные и подводные робототехнические комплексы", - добавил премьер.Он также подчеркнул, что в МЧС используются новейшие пожарно-спасательные технологии, методы прогнозирования и предупреждения природных и техногенных катаклизмов, что позволяет сводить к минимуму последствия катастроф.Мишустин добавил, что высокий авторитет МЧС – это компетентность, отвага и самоотверженность специалистов министерства, которые проявляют свои лучшие профессиональные и человеческие качества."И нет такой задачи, которую вы не смогли бы решить. Уверен, что и впредь вы будете действовать как единая команда, оставаясь верными своему девизу – "Предотвращение. Спасение. Помощь", - приводятся слова Мишустина на сайте.Премьер-министр пожелал российским спасателям, ветеранам МЧС, их родным и близким удачи, крепкого здоровья, мира и благополучия. А также поздравил с наступающим новым, 2022 годом.
https://ria.ru/20211227/mchs-1765594516.html
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин
11:24 27.12.2021
 
Мишустин поздравил спасателей с профессиональным праздником

Премьер-министр Мишустин поздравил спасателей с профессиональным праздником

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил спасателей с профессиональным праздником и отметил, что сотрудники МЧС проводят уникальные спасательные, гуманитарные операции, соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.
"Поздравляю вас с Днем спасателя. Этот праздник важен не только для тех, кто посвятил себя мужественной и благородной профессии спасателя. Он имеет огромное значение для каждого человека. Потому что именно специалисты МЧС приходят на помощь всем, кто оказался в беде, попал в чрезвычайную ситуацию... Вы рискуете здоровьем, а иногда и своей жизнью, проводите по-настоящему уникальные спасательные, гуманитарные операции и делаете это на самом высоком профессиональном уровне", - приводятся на сайте слова премьера.
Он отметил, что российским спасателям приходится работать в сложных погодных условиях, что они в любую минуту дня и ночи оперативно реагируют на трагические происшествия, техногенные катастрофы, аварии, стихийные бедствия, локализуют очаги эпидемий. 
"Сегодня МЧС динамично развивается, внедряет в работу современную технику, высокие технологии и научные разработки. В настоящее время на вооружении ведомства находятся беспилотные авиационные системы, наземные и подводные робототехнические комплексы", - добавил премьер.
Он также подчеркнул, что в МЧС используются новейшие пожарно-спасательные технологии, методы прогнозирования и предупреждения природных и техногенных катаклизмов, что позволяет сводить к минимуму последствия катастроф.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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Шойгу рассказал, как создавалось МЧС
Мишустин добавил, что высокий авторитет МЧС – это компетентность, отвага и самоотверженность специалистов министерства, которые проявляют свои лучшие профессиональные и человеческие качества.
"И нет такой задачи, которую вы не смогли бы решить. Уверен, что и впредь вы будете действовать как единая команда, оставаясь верными своему девизу – "Предотвращение. Спасение. Помощь", - приводятся слова Мишустина на сайте.
Премьер-министр пожелал российским спасателям, ветеранам МЧС, их родным и близким удачи, крепкого здоровья, мира и благополучия. А также поздравил с наступающим новым, 2022 годом.
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ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил Мишустин
 
 
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