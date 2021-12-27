https://ria.ru/20211227/likhanov-1765668168.html
Путин выразил соболезнования родным Альберта Лиханова
Путин выразил соболезнования родным Альберта Лиханова - РИА Новости, 27.12.2021
Путин выразил соболезнования родным Альберта Лиханова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося писателя Альберта Лиханова, назвав его человеком удивительной душевной щедрости и... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:47
2021-12-27T14:47
2021-12-27T14:47
владимир путин
российский детский фонд
альберт лиханов
умер альберт лиханов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося писателя Альберта Лиханова, назвав его человеком удивительной душевной щедрости и творческой энергии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее в Telegram-канале Общественной палаты сообщалось, что на 87-м году жизни скончался писатель и общественный деятель Альберт Лиханов. Он возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей."С прискорбием узнал о кончине Лиханова Альберта Анатольевича, человека удивительной душевной щедрости и творческой энергии. Замечательный писатель, талантливый журналист, Альберт Анатольевич превыше всего ценил идеалы гуманизма, милосердия, помощи ближнему. Его большая и очень востребованная работа на посту председателя Российского детского фонда, активное участие в возрождении традиций благотворительности, в многочисленных проектах, направленных на поддержку и воспитание подрастающего поколения, снискали Альберту Лиханову самое глубокое уважение в нашей стране и далеко за её пределами", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что память об Альберте Лиханове навсегда сохранится в сердцах.
https://ria.ru/20211225/likhanov-1765464269.html
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владимир путин, российский детский фонд , альберт лиханов, умер альберт лиханов
Путин выразил соболезнования родным Альберта Лиханова
Президент Путин: Лиханов был человеком удивительной душевной щедрости и творческой энергии