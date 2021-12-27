https://ria.ru/20211227/lavrov-1765730328.html
Лавров и глава МИД Израиля обсудили права на российскую собственность
Лавров и глава МИД Израиля обсудили права на российскую собственность - РИА Новости, 27.12.2021
Лавров и глава МИД Израиля обсудили права на российскую собственность
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Израиля Яир Лапид обсудили по телефону восстановление прав собственности РФ на исторические объекты в... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T21:16
2021-12-27T21:16
2021-12-27T21:19
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мид израиля
россия
сергей лавров
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Израиля Яир Лапид обсудили по телефону восстановление прав собственности РФ на исторические объекты в Израиле и противодействие попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, сообщает российский МИД.Уточняется, что разговор министров состоялся в понедельник по инициативе израильской стороны. Стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки."Особое внимание было уделено скорейшему урегулированию практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой Земле, а также задачам укрепления двусторонних торгово-экономических отношений. Согласованы шаги по дальнейшему развитию сотрудничества на международной арене, включая твердое противодействие попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны", - говорится в сообщении.Кроме того, министры обсудили график предстоящих контактов.
https://ria.ru/20211227/siriya-1765711191.html
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в мире, израиль, мид израиля, россия, сергей лавров, яир лапид (министр иностранных дел израиля)
21:16 27.12.2021 (обновлено: 21:19 27.12.2021)
Лавров и глава МИД Израиля обсудили права на российскую собственность
Лавров и глава МИД Израиля Лапид обсудили восстановление прав на российскую собственность