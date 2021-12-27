https://ria.ru/20211227/lavrov-1765635066.html

Лавров заявил, что России не нужны бесконечные переговоры

Лавров заявил, что России не нужны бесконечные переговоры - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров заявил, что России не нужны бесконечные переговоры

Москва надеется, что Запад "не заболтает" предложения РФ по гарантиям, России не нужны бесконечные переговоры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T12:28

2021-12-27T12:28

2021-12-27T12:28

сша

москва

сергей рябков

нато

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759480584_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_ea7d256f628b19cfa8946771f7227fd1.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва надеется, что Запад "не заболтает" предложения РФ по гарантиям, России не нужны бесконечные переговоры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится", - сказал он в интервью "Соловьёв Live".По его словам, РФ "бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять что-то начнет двусмысленно объяснять, а потом обязательно обманет", не нужны.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211224/politika-1765267591.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, москва, сергей рябков, нато, сергей лавров, россия