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Лавров заявил, что России не нужны бесконечные переговоры
Лавров заявил, что России не нужны бесконечные переговоры - РИА Новости, 27.12.2021
Лавров заявил, что России не нужны бесконечные переговоры
Москва надеется, что Запад "не заболтает" предложения РФ по гарантиям, России не нужны бесконечные переговоры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T12:28
2021-12-27T12:28
сша
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сергей рябков
нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва надеется, что Запад "не заболтает" предложения РФ по гарантиям, России не нужны бесконечные переговоры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится", - сказал он в интервью "Соловьёв Live".По его словам, РФ "бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять что-то начнет двусмысленно объяснять, а потом обязательно обманет", не нужны.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211224/politika-1765267591.html
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сша, москва, сергей рябков, нато, сергей лавров, россия
12:28 27.12.2021
 
Лавров заявил, что России не нужны бесконечные переговоры

Глава МИД Лавров: главное, чтобы предложения России не заболтали в дискуссиях

© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва надеется, что Запад "не заболтает" предложения РФ по гарантиям, России не нужны бесконечные переговоры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится", - сказал он в интервью "Соловьёв Live".
По его словам, РФ "бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять что-то начнет двусмысленно объяснять, а потом обязательно обманет", не нужны.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 08:46
Лавров оценил значение диалога России и США
 
СШАМоскваСергей РябковНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
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