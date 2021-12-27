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В горах Кубани ожидается сход лавин
В горах Кубани ожидается сход лавин - РИА Новости, 27.12.2021
В горах Кубани ожидается сход лавин
Штормовое предупреждение в связи с лавинной опасностью объявлено в горах Кубани до 30 декабря, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:51
2021-12-27T14:51
2021-12-27T14:51
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СОЧИ, 27 дек – РИА Новости. Штормовое предупреждение в связи с лавинной опасностью объявлено в горах Кубани до 30 декабря, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."С 18.00 27 декабря до 18.00 30 декабря 2021 г. в горах Краснодарского края выше 2500 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении.Спасатели МЧС просят местных жителей и туристов воздержаться от посещения горных районов во время снегопада.
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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, красная поляна, туризм, россия
В горах Кубани ожидается сход лавин
МЧС предупредило о сходе снежных лавин в горах Кубани в ближайшие трое суток