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Туризм
https://ria.ru/20211227/laviny-1765638786.html
В горах Кубани ожидается сход лавин
В горах Кубани ожидается сход лавин - РИА Новости, 27.12.2021
В горах Кубани ожидается сход лавин
Штормовое предупреждение в связи с лавинной опасностью объявлено в горах Кубани до 30 декабря, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:51
2021-12-27T14:51
туризм
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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СОЧИ, 27 дек – РИА Новости. Штормовое предупреждение в связи с лавинной опасностью объявлено в горах Кубани до 30 декабря, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."С 18.00 27 декабря до 18.00 30 декабря 2021 г. в горах Краснодарского края выше 2500 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении.Спасатели МЧС просят местных жителей и туристов воздержаться от посещения горных районов во время снегопада.
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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, красная поляна, туризм, россия
14:51 27.12.2021
 
В горах Кубани ожидается сход лавин

МЧС предупредило о сходе снежных лавин в горах Кубани в ближайшие трое суток

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗимние курорты Сочи
Зимние курорты Сочи - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 27 дек – РИА Новости. Штормовое предупреждение в связи с лавинной опасностью объявлено в горах Кубани до 30 декабря, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
"С 18.00 27 декабря до 18.00 30 декабря 2021 г. в горах Краснодарского края выше 2500 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении.
Спасатели МЧС просят местных жителей и туристов воздержаться от посещения горных районов во время снегопада.
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря, 16:16Туризм
В горах Краснодарского края объявили лавинную опасность
 
ТуризмКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмтуристыКрасная ПолянаТуризмРоссия
 
 
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