https://ria.ru/20211227/laviny-1765638786.html

В горах Кубани ожидается сход лавин

В горах Кубани ожидается сход лавин - РИА Новости, 27.12.2021

В горах Кубани ожидается сход лавин

Штормовое предупреждение в связи с лавинной опасностью объявлено в горах Кубани до 30 декабря, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T14:51

2021-12-27T14:51

2021-12-27T14:51

туризм

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 27 дек – РИА Новости. Штормовое предупреждение в связи с лавинной опасностью объявлено в горах Кубани до 30 декабря, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю."С 18.00 27 декабря до 18.00 30 декабря 2021 г. в горах Краснодарского края выше 2500 метров лавиноопасно", – говорится в сообщении.Спасатели МЧС просят местных жителей и туристов воздержаться от посещения горных районов во время снегопада.

https://ria.ru/20211225/mchs-1765477527.html

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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туристы, красная поляна, туризм, россия