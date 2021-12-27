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Хотите бросить курить? Будьте готовы к неожиданным последствиям
Кардиолог рассказала о неожиданных последствиях отказа от сигарет - РИА Новости, 27.12.2021
Хотите бросить курить? Будьте готовы к неожиданным последствиям
Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала в YouTube о последствиях отказа от курения. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T03:36
2021-12-27T03:36
2021-12-27T03:36
общество
здоровье
курение
россия
анна кореневич
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала в YouTube о последствиях отказа от курения.Отвечая на вопрос зрителя, который отказался от сигарет и столкнулся с проблемами с давлением и пульсом, медик отметила, что люди курят из-за тревожности, так как никотин позволяет побороть такое состоянии.Медик подчеркнула, что в такой ситуации необходимо снизить уровень тревожности. По ее словам, этому могут помочь занятия спортом и физическая активность.Кроме того, врач добавила, что никакого вреда для организма в резком отказе от курения нет, наоборот, это самый лучший способ борьбы с вредной привычкой, отметила специалист. Кореневич напомнила, что бросившие курить люди значительно снижают риск инфаркта и инсульта уже через год после отказа от сигарет.
https://ria.ru/20211010/otkaz-1753775969.html
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общество, здоровье, курение, россия, анна кореневич
Кардиолог рассказала о неожиданных последствиях отказа от сигарет
Карлиолог Кореневич: после отказа от курения возможны проблемы с пульсом и давлением
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Врач-кардиолог Анна Кореневич
рассказала в YouTube
о последствиях отказа от курения.
Отвечая на вопрос зрителя, который отказался от сигарет и столкнулся с проблемами с давлением и пульсом, медик отметила, что люди курят из-за тревожности, так как никотин позволяет побороть такое состоянии.
"Вы отказались от сигареты, но никакого другого заменителя у вас нет. И поэтому начало шалить давление и пульс, потому что адреналин у вас вырабатывается, но гасить его нечем", — объяснила Коренович.
Медик подчеркнула, что в такой ситуации необходимо снизить уровень тревожности. По ее словам, этому могут помочь занятия спортом и физическая активность.
Кроме того, врач добавила, что никакого вреда для организма в резком отказе от курения нет, наоборот, это самый лучший способ борьбы с вредной привычкой, отметила специалист. Кореневич напомнила, что бросившие курить люди значительно снижают риск инфаркта и инсульта уже через год после отказа от сигарет.