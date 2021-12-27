https://ria.ru/20211227/kurenie-1765585714.html

Хотите бросить курить? Будьте готовы к неожиданным последствиям

Кардиолог рассказала о неожиданных последствиях отказа от сигарет - РИА Новости, 27.12.2021

Хотите бросить курить? Будьте готовы к неожиданным последствиям

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала в YouTube о последствиях отказа от курения. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T03:36

2021-12-27T03:36

2021-12-27T03:36

общество

здоровье

курение

россия

анна кореневич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150889/43/1508894319_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2e63710595fb2b964a65628cdffbf95.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала в YouTube о последствиях отказа от курения.Отвечая на вопрос зрителя, который отказался от сигарет и столкнулся с проблемами с давлением и пульсом, медик отметила, что люди курят из-за тревожности, так как никотин позволяет побороть такое состоянии.Медик подчеркнула, что в такой ситуации необходимо снизить уровень тревожности. По ее словам, этому могут помочь занятия спортом и физическая активность.Кроме того, врач добавила, что никакого вреда для организма в резком отказе от курения нет, наоборот, это самый лучший способ борьбы с вредной привычкой, отметила специалист. Кореневич напомнила, что бросившие курить люди значительно снижают риск инфаркта и инсульта уже через год после отказа от сигарет.

https://ria.ru/20211010/otkaz-1753775969.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье, курение, россия, анна кореневич