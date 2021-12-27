https://ria.ru/20211227/kultura-1765598344.html

В Госдуме предложили тестировать иностранцев на знание российской культуры

В Госдуме предложили тестировать иностранцев на знание российской культуры - РИА Новости, 27.12.2021

В Госдуме предложили тестировать иностранцев на знание российской культуры

Депутат Госдумы от ЕР Виталий Милонов предлагает ввести обязательное тестирование на знание культуры РФ при получении иностранцами российского гражданства. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T09:28

2021-12-27T09:28

2021-12-27T09:28

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Виталий Милонов предлагает ввести обязательное тестирование на знание культуры РФ при получении иностранцами российского гражданства."Я считаю, что при получении российского гражданства нужно вводить также обязательный тест на знание российской культуры и музеев", - сказал Милонов РИА Новости.По его словам, сегодня многие музеи испытывают нужду из-за малого числа туристов.Ранее Милонов сообщил РИА Новости, что действие "Пушкинской карты" надо распространить на всех россиян, особенно в период пандемии.

https://ria.ru/20211021/grazhdanstvo-1755672110.html

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общество, госдума рф, виталий милонов, новости культуры, культура