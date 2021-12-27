https://ria.ru/20211227/kosovo-1765698022.html

В Сербии заявили о росте числа нападений на православные храмы в Косово

В Сербии заявили о росте числа нападений на православные храмы в Косово - РИА Новости, 27.12.2021

В Сербии заявили о росте числа нападений на православные храмы в Косово

Число нападений на сербов и их объекты, в первую очередь, церковные, в Косово растет, чему свидетельствует последнее осквернение православного кладбища, заявил... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T17:30

2021-12-27T17:30

2021-12-27T17:31

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БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Число нападений на сербов и их объекты, в первую очередь, церковные, в Косово растет, чему свидетельствует последнее осквернение православного кладбища, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.Жители многонационального села Кишница близ сербского монастыря и анклава Грачаница под Приштиной в воскресенье обнаружили, что восемь сербских надгробных памятников на местном кладбище разломаны и повалены, фрагменты разбросаны.По словам главы канцелярии при правительстве Сербии "осквернение надгробных памятников позорно и является безумным шагом"."Поразительна и статистика, по которой на территории Косово и Метохии в этом году отмечено на 50% больше инцидентов на национальной почве, чем годом ранее, из которых 20 нападений - на объекты Сербской православной церкви", - цитирует канцелярия своего директора."Дополнительно беспокоит факт, что эти цифры и далее растут при отсутствии адекватной реакции и защиты сербского населения", - говорится в заявлении Петковича.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20211124/kosovo-1760492458.html

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в мире, греция, сербия, черногория, нато, освободительная армия косово, сербская православная церковь, россия