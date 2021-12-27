17:30 27.12.2021 (обновлено: 17:31 27.12.2021)
В Сербии заявили о росте числа нападений на православные храмы в Косово
Власти Сербии заявили о росте числа нападений на православные храмы и кладбища в Косово
БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Число нападений на сербов и их объекты, в первую очередь, церковные, в Косово растет, чему свидетельствует последнее осквернение православного кладбища, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.
Жители многонационального села Кишница близ сербского монастыря и анклава Грачаница под Приштиной в воскресенье обнаружили, что восемь сербских надгробных памятников на местном кладбище разломаны и повалены, фрагменты разбросаны.
По словам главы канцелярии при правительстве Сербии "осквернение надгробных памятников позорно и является безумным шагом".
"Поразительна и статистика, по которой на территории Косово и Метохии в этом году отмечено на 50% больше инцидентов на национальной почве, чем годом ранее, из которых 20 нападений - на объекты Сербской православной церкви", - цитирует канцелярия своего директора.
"Дополнительно беспокоит факт, что эти цифры и далее растут при отсутствии адекватной реакции и защиты сербского населения", - говорится в заявлении Петковича.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.