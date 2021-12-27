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Вечорко заявил об увеличении числа тяжелых пациентов с COVID-19
Вечорко заявил об увеличении числа тяжелых пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021
Вечорко заявил об увеличении числа тяжелых пациентов с COVID-19
Число госпитализированных в тяжелом состоянии в городской клинической больнице №15 имени Филатова в Москве увеличилось - до 31%, причём вакцинированных из них... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:36
2021-12-27T16:36
2021-12-27T16:36
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Число госпитализированных в тяжелом состоянии в городской клинической больнице №15 имени Филатова в Москве увеличилось - до 31%, причём вакцинированных из них не более 2%, сообщил в своем Telegram-канале главный врач больницы Валерий Вечорко."Количество госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией снижается. За прошедшую неделю в стационар поступило 690 больных. Тяжесть заболевания по-прежнему остаётся на высоком уровне - 43% из поступивших, прошли лечение в отделениях реанимации, 14% потребовались аппараты искусственной вентиляции легких. Поступивших моложе 50 лет стало меньше - 22%, а вот число госпитализированных в тяжелом состоянии увеличилось - 31%, причём вакцинированных из них не более 2%", - говорится в сообщении.Отмечается, что в роддом тоже поступает меньше больных. "За прошедшую неделю к нам поступило 30 женщин, а родилось 10 детей", - дополняется в сообщении. -0-
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общество, москва, здоровье - общество, telegram (приложение), коронавирус в россии, валерий вечорко
Вечорко заявил об увеличении числа тяжелых пациентов с COVID-19
Главврач больницы Филатова Вечорко: число тяжелых пациентов c COVID-19 увеличилось