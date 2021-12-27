https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765674167.html

Южная Корея одобрила использование таблеток от COVID-19 компании Pfizer

Южная Корея одобрила использование таблеток от COVID-19 компании Pfizer - РИА Новости, 27.12.2021

Южная Корея одобрила использование таблеток от COVID-19 компании Pfizer

Южная Корея одобрила использование в стране перорального препарата Paxlovid для лечения COVID-19 производства компании Pfizer для людей старше 16 лет, сообщило... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:24

2021-12-27T15:24

2021-12-27T15:24

распространение коронавируса

общество

южная корея

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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СЕУЛ, 27 дек – РИА Новости. Южная Корея одобрила использование в стране перорального препарата Paxlovid для лечения COVID-19 производства компании Pfizer для людей старше 16 лет, сообщило Управление по контролю качества продуктов и медикаментов Республики Корея.После оценки безопасности и эффективности лекарства экспертными комиссиями ведомство одобрило использование Paxlovid в форме таблеток."Это решение принято… в результате рассмотрения эффективности и безопасности препарата, необходимости применения перорального лекарства, которое пациенты смогли бы принимать сами в ситуации, когда число тяжелобольных пациентов и зараженных коронавирусом растет", - говорится в заявлении управления.Отмечается, что это первое лекарство для борьбы с коронавирусом в такой форме, одобренное в стране. Другие два, ремдесивир и южнокорейский препарат Rekirona от компании Celltrion, применяются в виде внутривенной инъекции.По данным ведомства, препарат значительно снижает риск госпитализации или смерти у пациентов с высоким риском тяжелого заболевания. Препарат будут назначать пациентам 12 лет и старше, подверженным высокому риску развития тяжелого течения болезни. Он показан к применению сразу после диагностирования COVID-19 или в течение пяти дней после появления его симптомов.Управление прогнозирует, что Paxlovid также будет эффективен против штамма "омикрон".Ранее сообщалось, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало разрешение на экстренное применение Paxlovid компании Pfizer для лечения от коронавируса.В Южной Корее в последнее время фиксируется рост случаев COVID-19, средний суточный прирост пациентов несколько раз обновил исторический максимум, превысив семь тысяч человек. Рекордных значений достигло также число тяжелобольных зараженных и суточные показатели смертности от COVID-19.

https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765593227.html

https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765192878.html

южная корея

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общество, южная корея, здоровье - общество, коронавирус covid-19