https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765623849.html

В Москве за сутки госпитализировали 658 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 658 человек с COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021

В Москве за сутки госпитализировали 658 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 658 человек с COVID, на ИВЛ находятся 523 человека, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:44

2021-12-27T11:44

2021-12-27T11:44

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 658 человек с COVID, на ИВЛ находятся 523 человека, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2 239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 658 человек. На ИВЛ находятся 523 человека. В городе выздоровели ещё 2 628 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 857 711", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 68 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. -0-

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общество, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19