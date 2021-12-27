https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765622479.html

Матвиенко напомнила о рисках из-за COVID-19 при выезде за рубеж

Матвиенко напомнила о рисках из-за COVID-19 при выезде за рубеж - РИА Новости, 27.12.2021

Матвиенко напомнила о рисках из-за COVID-19 при выезде за рубеж

Риски для уезжающих за рубеж в связи с коронавирусом есть, там может быть введен локдаун и возникнуть сложности с возвращением, заявила спикер Совфеда Валентина РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:39

2021-12-27T11:39

2021-12-27T11:51

распространение коронавируса

валентина матвиенко

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Риски для уезжающих за рубеж в связи с коронавирусом есть, там может быть введен локдаун и возникнуть сложности с возвращением, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Риски существуют, связанные в том числе с очень быстрым развитием нового штамма. И риски, которые не зависят от России, от наших решений. Риски в тех странах, куда собираются выехать наши граждане, которые могут привести неожиданно жесткие ограничения, невозможность своевременно выехать из страны пребывания - такие риски, безусловно, остаются", - сказала спикер на пресс-конференции.Матвиенко отметила, что потом приходится организовывать вывозные рейсы для помощи россиянам."Нужно еще раз обратиться к нашим гражданам, чтобы они все-таки взвесили, подумали, подумали о своем здоровье, о здоровье родных и близких, и то, что они могут вообще привезти откуда-то новые штаммы", - сказала она на пресс-конференции.Матвиенко высказала мнение, что Новый год надо провести в кругу семьи, не организовывать больших компаний. Она также отметила, что ответственность граждан сейчас должна проявиться в том, чтобы продолжать вакцинацию.

https://ria.ru/20211207/shtamm-1762577256.html

https://ria.ru/20211119/bilety-1759743685.html

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