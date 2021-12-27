https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765621733.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 27.12.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Прироста заболеваемости коронавирусом за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьшие темпы прироста зарегистрированы в Туве (0,03%) и Калмыкии (0,04%),... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:36

2021-12-27T11:36

2021-12-27T11:36

распространение коронавируса

общество

республика тыва

республика калмыкия

здоровье - общество

чукотский автономный округ

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Прироста заболеваемости коронавирусом за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьшие темпы прироста зарегистрированы в Туве (0,03%) и Калмыкии (0,04%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва – 0,03% 3. Республика Калмыкия – 0,04%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765620977.html

республика тыва

республика калмыкия

чукотский автономный округ

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