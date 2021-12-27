https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765620322.html
В России выявили 23 210 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 23 210 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.12.2021
В России выявили 23 210 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 210, заявили в оперштабе. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:32
2021-12-27T11:32
2021-12-27T12:09
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 210, заявили в оперштабе."В том числе выявлено активно 1846 (8,0%) без клинических проявлений", — отмечается в релизе.Темп прироста составил 0,22%.Больше всего заболевших в Москве (2239), Санкт-Петербурге (1834) и Подмосковье (1616). Наименьшее число положительных тестов — в Туве (11) и Ненецком автономном округе (шесть), а на Чукотке новых случаев COVID-19 не выявили.Умерли 937 человек (вчера — 968), выписались из медучреждений 33 715 пациентов.За все время эпидемии заразились 10 415 230 человек. Болезнь унесла жизни 305 155 россиян, почти 9,3 миллиона человек выздоровели.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 276 миллионов, умерли 5,3 миллиона.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 27.12.2021 (обновлено: 12:09 27.12.2021)
В России выявили 23 210 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 23 210 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Число случаев COVID-19 в России
за сутки выросло на 23 210, заявили в оперштабе.
"В том числе выявлено активно 1846 (8,0%) без клинических проявлений", — отмечается в релизе.
Темп прироста составил 0,22%.
Больше всего заболевших в Москве
(2239), Санкт-Петербурге
(1834) и Подмосковье
(1616). Наименьшее число положительных тестов — в Туве (11) и Ненецком автономном округе
(шесть), а на Чукотке
новых случаев COVID-19 не выявили.
Умерли 937 человек (вчера — 968), выписались из медучреждений 33 715 пациентов.
За все время эпидемии заразились 10 415 230 человек. Болезнь унесла жизни 305 155 россиян, почти 9,3 миллиона человек выздоровели.
По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 276 миллионов, умерли 5,3 миллиона.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 76,5 миллиона человек, полностью привились 70,8 миллиона.