https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765601291.html

В Белоруссии началась вакцинация детей от COVID-19

В Белоруссии началась вакцинация детей от COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021

В Белоруссии началась вакцинация детей от COVID-19

Вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19 началась в Белоруссии, сообщили в понедельник в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T09:46

2021-12-27T09:46

2021-12-27T09:54

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

министерство здравоохранения белоруссии

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МИНСК, 27 дек - РИА Новости. Вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19 началась в Белоруссии, сообщили в понедельник в пресс-службе минздрава республики."В Беларуси началась вакцинация детей против инфекции COVID-19. Привить против COVID-19 можно детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию. В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell китайского производства - ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

https://ria.ru/20211222/vaktsinatsiya-1765012222.html

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общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирус covid-19