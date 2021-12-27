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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765599856.html
В Узбекистане рассказали об интересе к российскому препарату от COVID-19
В Узбекистане рассказали об интересе к российскому препарату от COVID-19 - РИА Новости, 27.12.2021
В Узбекистане рассказали об интересе к российскому препарату от COVID-19
Медики Узбекистана внимательно следят за исследованиями препарата "МИР-19" для лечения коронавируса, он может быть использован в республике в случае завершения... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:36
2021-12-27T09:36
распространение коронавируса
в мире
узбекистан
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ТАШКЕНТ, 9 дек – РИА Новости. Медики Узбекистана внимательно следят за исследованиями препарата "МИР-19" для лечения коронавируса, он может быть использован в республике в случае завершения всех испытаний, заявил РИА Новости заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков.Минздрав России в среду зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР-19", разработанный в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что препарат предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов."Да мы знаем, что министерством здравоохранения Российской Федерации зарегистрирован препарат для лечения коронавируса "МИР-19". Если данные полученные со стороны специалистов ФМБА будут убедительными и достоверными, инфекционисты, педиатры, реаниматологи нашей республики тоже обратят внимание на этот препарат", - сказал Отабеков, комментируя возможность использования препарата в Узбекистане.Замглавы СЭС отметил, что специалисты Узбекистана, занимающиеся лечением больных COVID-19, следят за всеми разработками в области диагностики, лечения и профилактики коронавируса. По его оценке, "МИР-19" показал эффективность в лечении COVID-19 в сравнении со стандартной терапией.По данным ФМБА, "МИР-19" вводится в виде ингаляций с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути. Препарат работает на генном уровне, а именно - избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека, а также является универсальным средством борьбы против различных мутаций COVID-19.
https://ria.ru/20211227/nauka-1765454723.html
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в мире, узбекистан, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:36 27.12.2021
 
В Узбекистане рассказали об интересе к российскому препарату от COVID-19

Эксперт Отабеков рассказал об интересе Узбекистана к препарату "МИР-19" от коронавируса

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России / Перейти в фотобанкПрепарат "Мир-19" для лечения новой коронавирусной инфекции, разработанный ФГБУ "ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА России"
Препарат Мир-19 для лечения новой коронавирусной инфекции, разработанный ФГБУ ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
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ТАШКЕНТ, 9 дек – РИА Новости. Медики Узбекистана внимательно следят за исследованиями препарата "МИР-19" для лечения коронавируса, он может быть использован в республике в случае завершения всех испытаний, заявил РИА Новости заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков.
Минздрав России в среду зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР-19", разработанный в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что препарат предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов.
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08:00Наука
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"Да мы знаем, что министерством здравоохранения Российской Федерации зарегистрирован препарат для лечения коронавируса "МИР-19". Если данные полученные со стороны специалистов ФМБА будут убедительными и достоверными, инфекционисты, педиатры, реаниматологи нашей республики тоже обратят внимание на этот препарат", - сказал Отабеков, комментируя возможность использования препарата в Узбекистане.
Замглавы СЭС отметил, что специалисты Узбекистана, занимающиеся лечением больных COVID-19, следят за всеми разработками в области диагностики, лечения и профилактики коронавируса. По его оценке, "МИР-19" показал эффективность в лечении COVID-19 в сравнении со стандартной терапией.
По данным ФМБА, "МИР-19" вводится в виде ингаляций с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути. Препарат работает на генном уровне, а именно - избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека, а также является универсальным средством борьбы против различных мутаций COVID-19.
Препарат для лечения COVID-19 МИР 19 - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 14:19Распространение коронавируса
Препаратом от коронавируса "МИР 19" будут лечить пациентов от 18 до 65 лет
 
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