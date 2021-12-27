https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765599727.html
Ракова переадресовала вопрос о сроках окончания пандемии ученым
Ракова переадресовала вопрос о сроках окончания пандемии ученым - РИА Новости, 27.12.2021
Ракова переадресовала вопрос о сроках окончания пандемии ученым
Вопрос, когда закончится пандемия, надо задавать ученым, власти решают вопросы эпидемиологической безопасности и медицинской помощи, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T09:34
2021-12-27T09:34
2021-12-27T12:12
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анастасия ракова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вопрос, когда закончится пандемия, надо задавать ученым, власти решают вопросы эпидемиологической безопасности и медицинской помощи, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Думаю, что мой ответ вас не обрадует. По тому, когда закончится пандемия, необходимо разговаривать с учеными, как сделать вакцину на всю жизнь – с разработчиками вакцин. Мы же, управленцы, отвечаем на совершенно другие вопросы. Как сделать так, чтобы город жил полноценной жизнью с минимальными ограничениями, как обезопасить людей в условиях высоких эпидемиологических рисков, как создать систему медицинской помощи, которая была бы, с одной стороны гибкой, с другой - мощной и обеспечивала бы медицинской помощью каждого, кто в этом нуждается, неважно, чем он болеет. Вот на эти вопросы мы каждый день ищем ответы. И именно решение этих вопросов позволяет нам обезопасить город во многом от тех рисков, которые будут", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, когда закончится пандемия.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
https://ria.ru/20211227/plazma-1765596818.html
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общество, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирус в россии
09:34 27.12.2021 (обновлено: 12:12 27.12.2021)
Ракова переадресовала вопрос о сроках окончания пандемии ученым
Заммэра Москвы Ракова: когда закончится пандемия - вопрос к ученым