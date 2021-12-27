https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765599087.html

Названа единственная возможность победить коронавирус

ВОЗ назвала способ победить пандемию коронавируса - РИА Новости, 27.12.2021

Названа единственная возможность победить коронавирус

Мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы к середине 2022 года достигнуть вакцинации 70% населения и победить коронавирус, заявил глава Всемирной... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T09:32

2021-12-27T09:32

2021-12-27T14:29

распространение коронавируса

общество

воз

тедрос адханом гебрейесус

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мировое сообщество должно объединить усилия, чтобы к середине 2022 года достигнуть вакцинации 70% населения и победить коронавирус, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в интервью газете "Известия".Помимо этого, правительства должны продолжать принимать специальные меры в сфере здравоохранения по изучению штаммов SARS-CoV-2, считает он. Граждан Гебрейесус призвал надевать маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей.В ВОЗ также указали на необходимость создать более надежные системы обеспечения безопасности в области здравоохранения и финансировать систему первичной медико-санитарной помощи.По информации организации, число больных COVID-19 в мире превысило 276 миллионов, умерли 5,3 миллиона.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. В российском Минздраве отметили, что число инфицированных среди привитых не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,8 миллиона пациентов, полностью вакцинировались 73,1 миллиона.

https://ria.ru/20211227/immunitet-1765637634.html

https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765546828.html

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общество, воз, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19, коронавирус в россии