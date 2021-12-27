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https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765591485.html
Ракова назвала 2021 годом несбывшихся надежд в борьбе с коронавирусом
Ракова назвала 2021 годом несбывшихся надежд в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 27.12.2021
Ракова назвала 2021 годом несбывшихся надежд в борьбе с коронавирусом
Текущий год стал годом несбывшихся надежд в борьбе с коронавирусом, считает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T07:49
2021-12-27T12:15
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье
анастасия ракова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Текущий год стал годом несбывшихся надежд в борьбе с коронавирусом, считает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она отметила, что эти два года борьбы с коронавирусом - как две разные эпохи. "Вспомним начало 2020 года. Мы в первый раз услышали, что есть такой вирус. Никто в мире не понимал, ни как он будет развиваться, ни сколько он будет циркулировать. Вообще с эпидемиями подобного рода мир же не сталкивался более 100 лет. Поэтому это был, скажем так, год шока. Решения приходилось принимать на опережение, решения принимались молниеносно, любое промедление в принятии решений было чревато очень серьезными последствиями. Так как первой в России с вирусом столкнулась Москва, то и все технологии мы вынуждены были организовывать именно в Москве. Мы создали целую систему оказания медицинской помощи, на ходу разрабатывали схемы лечения, и здесь огромное спасибо нашему клиническому комитету, в который вошли ведущие врачи Москвы, которые первыми начали лечить ковид", - отметила заммэра.По ее словам, в Москве были отработаны принципиально новые, ранее не применявшиеся организационные схемы, четкие системы маршрутизации пациентов, сформированы КТ-центры."Уже под конец первой волны, когда многие думали, что все, вирус ушел, эпидемия закончилась и никогда не повторится, мы продолжали формировать временные госпитали. И я очень рада, что мы тогда рискнули и сформировали временные госпитали, потому что потом они стали основой всей медицинской системы, которая борется с ковидом", - добавила Ракова.Заммэра отметила, что в 2021 году уже точно стало понятно, что созданная в Москве система борьбы с коронавирусом, включая временные госпитали, КТ-центры, маршрутизацию, технологию лечения, работает и может справляться даже с большими нагрузками, чем в 2020 году.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой &gt;&gt;
https://ria.ru/20211227/omikron-1765590658.html
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общество, москва, здоровье, анастасия ракова , россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:49 27.12.2021 (обновлено: 12:15 27.12.2021)
 
Ракова назвала 2021 годом несбывшихся надежд в борьбе с коронавирусом

Заммэра Москвы Ракова: 2021 стал годом несбывшихся надежд в борьбе с коронавирусом

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Текущий год стал годом несбывшихся надежд в борьбе с коронавирусом, считает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Две тысячи двадцать первый год, начало 21-го года, год несбывшихся надежд, как я бы сказала. Казалось, еще чуть-чуть, еще немного, и мы победим, вирус точно уйдет. Ну, как же так, у нас за плечами такой опыт борьбы с ковидом, серьезная иммунная прослойка. Мы же систематически проверяли иммунитет у москвичей. Слава богу, вакцина вышла в массовый гражданский оборот. Но, увы, нашим надеждам не суждено было сбыться. Выяснилось, что вирус мутирует, мутирует быстро, и каждая новая мутация может поднимать волну не меньше, а зачастую и больше, чем предыдущая, как мы сейчас видим", - рассказала Ракова в интервью РИА Новости.
Она отметила, что эти два года борьбы с коронавирусом - как две разные эпохи. "Вспомним начало 2020 года. Мы в первый раз услышали, что есть такой вирус. Никто в мире не понимал, ни как он будет развиваться, ни сколько он будет циркулировать. Вообще с эпидемиями подобного рода мир же не сталкивался более 100 лет. Поэтому это был, скажем так, год шока. Решения приходилось принимать на опережение, решения принимались молниеносно, любое промедление в принятии решений было чревато очень серьезными последствиями. Так как первой в России с вирусом столкнулась Москва, то и все технологии мы вынуждены были организовывать именно в Москве. Мы создали целую систему оказания медицинской помощи, на ходу разрабатывали схемы лечения, и здесь огромное спасибо нашему клиническому комитету, в который вошли ведущие врачи Москвы, которые первыми начали лечить ковид", - отметила заммэра.
По ее словам, в Москве были отработаны принципиально новые, ранее не применявшиеся организационные схемы, четкие системы маршрутизации пациентов, сформированы КТ-центры.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
07:16Распространение коронавируса
Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "омикрона", сообщила Ракова
"Уже под конец первой волны, когда многие думали, что все, вирус ушел, эпидемия закончилась и никогда не повторится, мы продолжали формировать временные госпитали. И я очень рада, что мы тогда рискнули и сформировали временные госпитали, потому что потом они стали основой всей медицинской системы, которая борется с ковидом", - добавила Ракова.
Заммэра отметила, что в 2021 году уже точно стало понятно, что созданная в Москве система борьбы с коронавирусом, включая временные госпитали, КТ-центры, маршрутизацию, технологию лечения, работает и может справляться даже с большими нагрузками, чем в 2020 году.
Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>
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В Москве более тысячи пациентов получили препарат на основе антител
 
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