https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765591485.html

Ракова назвала 2021 годом несбывшихся надежд в борьбе с коронавирусом

Ракова назвала 2021 годом несбывшихся надежд в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 27.12.2021

Ракова назвала 2021 годом несбывшихся надежд в борьбе с коронавирусом

Текущий год стал годом несбывшихся надежд в борьбе с коронавирусом, считает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T07:49

2021-12-27T07:49

2021-12-27T12:15

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Текущий год стал годом несбывшихся надежд в борьбе с коронавирусом, считает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Она отметила, что эти два года борьбы с коронавирусом - как две разные эпохи. "Вспомним начало 2020 года. Мы в первый раз услышали, что есть такой вирус. Никто в мире не понимал, ни как он будет развиваться, ни сколько он будет циркулировать. Вообще с эпидемиями подобного рода мир же не сталкивался более 100 лет. Поэтому это был, скажем так, год шока. Решения приходилось принимать на опережение, решения принимались молниеносно, любое промедление в принятии решений было чревато очень серьезными последствиями. Так как первой в России с вирусом столкнулась Москва, то и все технологии мы вынуждены были организовывать именно в Москве. Мы создали целую систему оказания медицинской помощи, на ходу разрабатывали схемы лечения, и здесь огромное спасибо нашему клиническому комитету, в который вошли ведущие врачи Москвы, которые первыми начали лечить ковид", - отметила заммэра.По ее словам, в Москве были отработаны принципиально новые, ранее не применявшиеся организационные схемы, четкие системы маршрутизации пациентов, сформированы КТ-центры."Уже под конец первой волны, когда многие думали, что все, вирус ушел, эпидемия закончилась и никогда не повторится, мы продолжали формировать временные госпитали. И я очень рада, что мы тогда рискнули и сформировали временные госпитали, потому что потом они стали основой всей медицинской системы, которая борется с ковидом", - добавила Ракова.Заммэра отметила, что в 2021 году уже точно стало понятно, что созданная в Москве система борьбы с коронавирусом, включая временные госпитали, КТ-центры, маршрутизацию, технологию лечения, работает и может справляться даже с большими нагрузками, чем в 2020 году.Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>

https://ria.ru/20211227/omikron-1765590658.html

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