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В Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию
В Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию - РИА Новости, 27.12.2021
В Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию
В Белоруссии обнародовали проект изменений в Конституцию. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T15:12
2021-12-27T23:06
в мире
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МИНСК, 27 дек — РИА Новости. В Белоруссии обнародовали проект изменений в Конституцию.В документе сказано, что:Отдельные пункты посвящены полномочиям главы государства:Референдум по поправкам должен пройти не позднее февраля 2022 года, перед этим состоится публичное обсуждение.В ноябре глава государства Александр Лукашенко заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации, связанный с конституционными изменениями.В декабре начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Вячеслав Орловский сказал, что предпосылок для массовых протестов в связи с предстоящим референдумом нет, но не исключены отдельные акции.
https://ria.ru/20211224/provokatsiya-1765270859.html
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"Обязательно проведем референдум" – Лукашенко о проекте новой Конституции
Минск планирует опубликовать проект новой Конституции до Нового года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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в мире
15:12 27.12.2021 (обновлено: 23:06 27.12.2021)
 
В Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию

В Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию для всенародного обсуждения

© AFP 2021 / Kirill KudryavtsevФлаг Белоруссии в Минске
Флаг Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / Kirill Kudryavtsev
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 дек — РИА Новости. В Белоруссии обнародовали проект изменений в Конституцию.
В документе сказано, что:
  • исключается военная агрессия со своей территории против других государств;
  • запрещается финансирование выборов иностранными гражданами и организациями;
  • срок полномочий парламента увеличивается с четырех до пяти лет; распустить его нельзя будет не только в первый (как сейчас), но и в последний год полномочий;
  • премьер будет ежегодно отчитываться перед Всебелорусским народным собранием о выполнении программы социально-экономического развития страны, гласит проект Конституции;
  • вводится Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия, и ему дается право законодательной инициативы;
  • Всебелорусскому народному собранию переходит право назначать членов и председателей Верховного и Конституционного судов и Центризбиркома;
  • президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции или совершения госизмены либо другого тяжкого преступления. За парламентом останется право досрочно освободить президента от должности при стойкой неспособности по состоянию здоровью (сейчас полномочия по импичменту тоже принадлежат парламенту).
Отдельные пункты посвящены полномочиям главы государства:
  • один и тот же человек может быть президентом страны не более двух сроков;
  • ограничение на число президентских сроков начнет действовать после вступления в должность вновь избранного президента;
  • президент сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, "массовых и иных" беспорядков, гласит проект Конституции (сейчас это возможно в случае стихийного бедствия, катастрофы, а также беспорядков с насилием либо угрозой насилия, в результате которых возникает опасность жизни и здоровью людей, территориальной целостности и существованию государства);
  • прекративший исполнение полномочий президент не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные на посту;
  • в случае гибели президента в результате покушения, теракта, военной агрессии или иных действий насильственного характера вводится чрезвычайное или военное положение, и госорганы действуют согласно решениям Совбеза, гласит проект Конституции. Председательствовать в Совбезе в этом случае будет спикер Совета республики (сейчас, если президент не может исполнять свои обязанности, его замещает премьер);
  • прекративший исполнение полномочий президент сможет стать пожизненным сенатором;
  • президент, занимающий пост в день вступления в силу новой Конституции, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 09:17Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В МИД опасаются, что Запад может устроить провокацию в Белоруссии
Референдум по поправкам должен пройти не позднее февраля 2022 года, перед этим состоится публичное обсуждение.
В ноябре глава государства Александр Лукашенко заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации, связанный с конституционными изменениями.
В декабре начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Вячеслав Орловский сказал, что предпосылок для массовых протестов в связи с предстоящим референдумом нет, но не исключены отдельные акции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Минске - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 10:03В мире
"Я ее сам писал". Лукашенко о новой конституции Белоруссии
 
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