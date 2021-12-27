https://ria.ru/20211227/konstitutsiya-1765672595.html

В Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию

В Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию - РИА Новости, 27.12.2021

В Белоруссии опубликовали проект поправок в Конституцию

В Белоруссии обнародовали проект изменений в Конституцию. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:12

2021-12-27T15:12

2021-12-27T23:06

в мире

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МИНСК, 27 дек — РИА Новости. В Белоруссии обнародовали проект изменений в Конституцию.В документе сказано, что:Отдельные пункты посвящены полномочиям главы государства:Референдум по поправкам должен пройти не позднее февраля 2022 года, перед этим состоится публичное обсуждение.В ноябре глава государства Александр Лукашенко заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации, связанный с конституционными изменениями.В декабре начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Вячеслав Орловский сказал, что предпосылок для массовых протестов в связи с предстоящим референдумом нет, но не исключены отдельные акции.

https://ria.ru/20211224/provokatsiya-1765270859.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/lukashenko-1761757934.html

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"Обязательно проведем референдум" – Лукашенко о проекте новой Конституции Минск планирует опубликовать проект новой Конституции до Нового года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко. 2021-12-27T15:12 true PT1M42S

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в мире