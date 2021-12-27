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Бесплатные показы мультфильмов пройдут на катках Подмосковья
Бесплатные показы мультфильмов пройдут на катках Подмосковья - РИА Новости, 27.12.2021
Бесплатные показы мультфильмов пройдут на катках Подмосковья
Бесплатные показы мультфильмов и новогодних сказок пройдут на некоторых катках Московской области в январе в рамках проекта "Кинокаток". Об этом сообщил... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T20:07
2021-12-27T20:07
2021-12-27T20:07
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Бесплатные показы мультфильмов и новогодних сказок пройдут на некоторых катках Московской области в январе в рамках проекта "Кинокаток". Об этом сообщил телеканал "360".На катках покажут трилогию мультфильма "Снежная королева", а также всеми любимые сказки "Новогодние приключения Маши и Вити", "Морозко", "Двенадцать месяцев".С 1 по 3 января показы будут проходить в парке Малевича в деревне Раздоры городского округа Одинцово. С 3 по 7 января попасть на кинопросмотр можно будет в центральном городском парке Реутова, а с 3 по 9 января — в парке культуры и отдыха в Долгопрудном. В парке "Пегас" в Егорьевске показы пройдут 5 января.Подробную информацию о времени показов можно узнать на сайтах площадок.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости.
Бесплатные показы мультфильмов и новогодних сказок пройдут на некоторых катках Московской области в январе в рамках проекта "Кинокаток". Об этом сообщил телеканал "360"
.
На катках покажут трилогию мультфильма "Снежная королева", а также всеми любимые сказки "Новогодние приключения Маши и Вити", "Морозко", "Двенадцать месяцев".
С 1 по 3 января показы будут проходить в парке Малевича в деревне Раздоры городского округа Одинцово. С 3 по 7 января попасть на кинопросмотр можно будет в центральном городском парке Реутова, а с 3 по 9 января — в парке культуры и отдыха в Долгопрудном. В парке "Пегас" в Егорьевске показы пройдут 5 января.
Подробную информацию о времени показов можно узнать на сайтах площадок.