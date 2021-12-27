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МИД Израиля назвал главную проблему внешней политики страны
МИД Израиля назвал главную проблему внешней политики страны - РИА Новости, 27.12.2021
МИД Израиля назвал главную проблему внешней политики страны
Израиль при необходимости готов действовать в одиночку, чтобы остановить ядерную программу Тегерана, заявил министр иностранных дел Яир Лапид на заседании... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T14:47
2021-12-27T14:47
в мире
израиль
иран
мид израиля‎
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 дек - РИА Новости. Израиль при необходимости готов действовать в одиночку, чтобы остановить ядерную программу Тегерана, заявил министр иностранных дел Яир Лапид на заседании комитета по иностранным делам и обороне, в связи с возобновлением переговоров по СВПД в Вене."Это главная проблема израильской внешней политики и политики безопасности: остановить иранскую ядерную программу. В последние месяцы у нас был интенсивный диалог со всеми странами, участвующими в этих переговорах. Естественно, в первую очередь с США, но не только. Я был в Москве, Париже, Лондоне и в Вашингтоне. Мы четко всем дали понять: Израиль не позволит Ирану стать пороговым ядерным государством. Мы, конечно, предпочли бы действовать в сотрудничестве с мировым сообществом, но при необходимости будем действовать в одиночку, для своей безопасности", - заявил Лапид, слова которого приводит его пресс-служба.По словам Лапида, Израиль представил союзникам данные разведки, свидетельствующие, "что Иран систематически обманывает мир, все, что их волнует, - это снятие санкций и вливание миллиардов долларов в ядерную программу, "Хезболлах", Сирию, Ирак, террористическую сеть, которую они развернули по всему миру". При этом глава МИД отмечает, что Израиль не возражает против каких-либо соглашений и готов поддержать "хорошее соглашение". "Мы выступаем против соглашения, которое не позволяет осуществлять реальный контроль ни за иранской ядерной программой, ни за иранскими деньгами, ни за иранской террористической сетью", - подчёркивает Лапид.Восьмой раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном в понедельник стартует в понедельник в Вене.Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) пройдет на уровне политических директоров в традиционном для этих переговоров месте - в венском отеле "Кобург".Предыдущий, седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 17 декабря было объявлено о завершении седьмого раунда переговоров. Стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20211215/rakety-1763767067.html
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в мире, израиль, иран, мид израиля‎, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), яир лапид (министр иностранных дел израиля)
14:47 27.12.2021
 
МИД Израиля назвал главную проблему внешней политики страны

Глава МИД Лапид: Израиль готов в одиночку пытаться остановить ядерную программу Ирана

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Израиля Яир Лапид
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 дек - РИА Новости. Израиль при необходимости готов действовать в одиночку, чтобы остановить ядерную программу Тегерана, заявил министр иностранных дел Яир Лапид на заседании комитета по иностранным делам и обороне, в связи с возобновлением переговоров по СВПД в Вене.
"Это главная проблема израильской внешней политики и политики безопасности: остановить иранскую ядерную программу. В последние месяцы у нас был интенсивный диалог со всеми странами, участвующими в этих переговорах. Естественно, в первую очередь с США, но не только. Я был в Москве, Париже, Лондоне и в Вашингтоне. Мы четко всем дали понять: Израиль не позволит Ирану стать пороговым ядерным государством. Мы, конечно, предпочли бы действовать в сотрудничестве с мировым сообществом, но при необходимости будем действовать в одиночку, для своей безопасности", - заявил Лапид, слова которого приводит его пресс-служба.
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По словам Лапида, Израиль представил союзникам данные разведки, свидетельствующие, "что Иран систематически обманывает мир, все, что их волнует, - это снятие санкций и вливание миллиардов долларов в ядерную программу, "Хезболлах", Сирию, Ирак, террористическую сеть, которую они развернули по всему миру". При этом глава МИД отмечает, что Израиль не возражает против каких-либо соглашений и готов поддержать "хорошее соглашение". "Мы выступаем против соглашения, которое не позволяет осуществлять реальный контроль ни за иранской ядерной программой, ни за иранскими деньгами, ни за иранской террористической сетью", - подчёркивает Лапид.
Восьмой раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном в понедельник стартует в понедельник в Вене.
Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) пройдет на уровне политических директоров в традиционном для этих переговоров месте - в венском отеле "Кобург".
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Предыдущий, седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 17 декабря было объявлено о завершении седьмого раунда переговоров. Стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В миреИзраильИранМИД Израиля‎Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
 
 
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