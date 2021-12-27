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https://ria.ru/20211227/isterika-1765645678.html
Лавров заявил, что западные страны устраивают истерику вокруг России
Лавров заявил, что западные страны устраивают истерику вокруг России - РИА Новости, 27.12.2021
Лавров заявил, что западные страны устраивают истерику вокруг России
Западные страны устраивают "истерику" вокруг России, но солидные политики, например, Владимир Путин и Джо Байден, понимают, как вести "взрослый разговор",... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:03
2021-12-27T13:03
в мире
сша
москва
владимир путин
джо байден
сергей рябков
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Западные страны устраивают "истерику" вокруг России, но солидные политики, например, Владимир Путин и Джо Байден, понимают, как вести "взрослый разговор", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вот эта истерика, которую устраивают вокруг Российской Федерации, это по-настоящему истерика", - сказал министр в интервью YouTube-каналу Соловьев LIVE.По его словам, у солидных лидеров такой истерики нет, к примеру, Путин и Байден в Женеве вели "взрослый разговор" по конкретным вопросам при полном понимании, что в ключевых делах позиции сильно расходятся."Но говорили взрослые люди, опытнейшие политики, которые наметили в конечном итоге пути диалога", - добавил Лавров.По его словам, в НАТО собрались "невзрослые люди", потому что альянс параллельно с возобновлением каналов между Москвой и Вашингтоном "рубил" каналы взаимодействия."Господин (генсек НАТО Йен) Столтенберг выгнал оставшихся десять человек (из представительства РФ при НАТО)... В Брюсселе работать невозможно. Вот есть все-таки люди, которые понимают необходимость диалога при всех обстоятельствах, а есть... (другие)", - сказал глава МИД.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211226/pozitsiya-1765541347.html
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в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, сергей рябков, нато, сергей лавров, россия
13:03 27.12.2021
 
Лавров заявил, что западные страны устраивают истерику вокруг России

Глава МИД Лавров: западные страны устраивают истерику вокруг России

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Западные страны устраивают "истерику" вокруг России, но солидные политики, например, Владимир Путин и Джо Байден, понимают, как вести "взрослый разговор", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вот эта истерика, которую устраивают вокруг Российской Федерации, это по-настоящему истерика", - сказал министр в интервью YouTube-каналу Соловьев LIVE.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
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По его словам, у солидных лидеров такой истерики нет, к примеру, Путин и Байден в Женеве вели "взрослый разговор" по конкретным вопросам при полном понимании, что в ключевых делах позиции сильно расходятся.
"Но говорили взрослые люди, опытнейшие политики, которые наметили в конечном итоге пути диалога", - добавил Лавров.
По его словам, в НАТО собрались "невзрослые люди", потому что альянс параллельно с возобновлением каналов между Москвой и Вашингтоном "рубил" каналы взаимодействия.
"Господин (генсек НАТО Йен) Столтенберг выгнал оставшихся десять человек (из представительства РФ при НАТО)... В Брюсселе работать невозможно. Вот есть все-таки люди, которые понимают необходимость диалога при всех обстоятельствах, а есть... (другие)", - сказал глава МИД.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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В миреСШАМоскваВладимир ПутинДжо БайденСергей РябковНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
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