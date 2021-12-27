https://ria.ru/20211227/isterika-1765645678.html

Лавров заявил, что западные страны устраивают истерику вокруг России

Лавров заявил, что западные страны устраивают истерику вокруг России - РИА Новости, 27.12.2021

Лавров заявил, что западные страны устраивают истерику вокруг России

Западные страны устраивают "истерику" вокруг России, но солидные политики, например, Владимир Путин и Джо Байден, понимают, как вести "взрослый разговор",... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:03

2021-12-27T13:03

2021-12-27T13:03

в мире

сша

москва

владимир путин

джо байден

сергей рябков

нато

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Западные страны устраивают "истерику" вокруг России, но солидные политики, например, Владимир Путин и Джо Байден, понимают, как вести "взрослый разговор", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вот эта истерика, которую устраивают вокруг Российской Федерации, это по-настоящему истерика", - сказал министр в интервью YouTube-каналу Соловьев LIVE.По его словам, у солидных лидеров такой истерики нет, к примеру, Путин и Байден в Женеве вели "взрослый разговор" по конкретным вопросам при полном понимании, что в ключевых делах позиции сильно расходятся."Но говорили взрослые люди, опытнейшие политики, которые наметили в конечном итоге пути диалога", - добавил Лавров.По его словам, в НАТО собрались "невзрослые люди", потому что альянс параллельно с возобновлением каналов между Москвой и Вашингтоном "рубил" каналы взаимодействия."Господин (генсек НАТО Йен) Столтенберг выгнал оставшихся десять человек (из представительства РФ при НАТО)... В Брюсселе работать невозможно. Вот есть все-таки люди, которые понимают необходимость диалога при всех обстоятельствах, а есть... (другие)", - сказал глава МИД.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211226/pozitsiya-1765541347.html

https://ria.ru/20211224/provokatsiya-1765270859.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, сергей рябков, нато, сергей лавров, россия