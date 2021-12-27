https://ria.ru/20211227/iran-1765671147.html

Власти Ирана заявили, что помогут с разрешением кризиса в Йемене

Власти Ирана заявили, что помогут с разрешением кризиса в Йемене - РИА Новости, 27.12.2021

Власти Ирана заявили, что помогут с разрешением кризиса в Йемене

Власти Ирана продолжат поддерживать йеменский народ, постараются как можно скорее найти решение кризиса в этой стране, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:05

2021-12-27T15:05

2021-12-27T15:05

в мире

иран

йемен

саудовская аравия

ансар алла

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Власти Ирана продолжат поддерживать йеменский народ, постараются как можно скорее найти решение кризиса в этой стране, заявил в понедельник официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде."Наш совет, как всегда, - искать политическое решение как единственный способ положить конец кризису в Йемене. Мы поддерживаем беззащитный народ Йемена, чтобы голос угнетенного населения этой страны был услышан. Мы постараемся как можно скорее найти решение кризиса в Йемене", - сказал Хатибзаде в ходе еженедельной пресс-конференции МИД.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов (движение "Ансар Алла"). С марта 2015 года на стороне международно-признанного правительства Йемена также воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая бомбит позиции хуситов с воздуха. В ответ на это они постоянно обстреливают пограничные территории королевства.

https://ria.ru/20211224/udary-1765257787.html

иран

йемен

саудовская аравия

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в мире, иран, йемен, саудовская аравия, ансар алла