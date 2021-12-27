https://ria.ru/20211227/inflyatsiya-1765728284.html

Глава ЦБ рассказала об инфляции по итогам года

Глава ЦБ рассказала об инфляции по итогам года - РИА Новости, 27.12.2021

Глава ЦБ рассказала об инфляции по итогам года

Инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T20:41

2021-12-27T20:41

2021-12-27T21:05

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%, это много, это больше, чем наша цель 4%. И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше, например, продукты питания", - сказала глава регулятора в интервью на канале "Россия 1" в программе "Вести".Инфляция в России находилась на повышенных уровнях в течение всего 2021 года. В ноябре она достигла 8,4% в годовом выражении - максимума с начала 2016 года. По последним данным Минэкономразвития, на 20 декабря рост цен в РФ составил 8,22% в годовом выражении.Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале декабря говорил, что инфляция в стране в 2021 году превысит прогнозы правительства (7,4%) и ЦБ (7,4-7,9%) и будет вблизи 8%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также говорила, что инфляция по итогам года вполне может быть чуть выше верхней границы прогноза регулятора. В ходе пресс-конференции в минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в РФ по итогам года ожидается на уровне 8%.

https://ria.ru/20211217/finansy-1764287307.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), эльвира набиуллина