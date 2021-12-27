https://ria.ru/20211227/inflyatsiya-1765509181.html

Галопирующая инфляция в России де-факто возможна

Эксперт оценил вероятность галопирующей инфляции в России - РИА Новости, 27.12.2021

Галопирующая инфляция в России де-факто возможна

Вероятность галопирующей инфляции в России не велика, однако де-факто это возможно, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T01:15

2021-12-27T01:15

2021-12-27T01:15

экономика

инфляция

цены

россия

николай переславский

cms institute

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Вероятность галопирующей инфляции в России не велика, однако де-факто это возможно, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Инфляция скорее всего пустится "вскачь" в случае серьезных геополитических потрясений или финансового кризиса, причем это произойдет во всем мире, полагает эксперт.Самыми эффективными способами замедления инфляции он назвал повышение ключевой ставки, заградительные пошлины на импортные товары, а также заморозка цен на определенные товары и услуги.

https://ria.ru/20211221/dollar-1764634483.html

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экономика, инфляция, цены, россия, николай переславский, cms institute