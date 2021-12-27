https://ria.ru/20211227/gosuslugi-1765723984.html
В Минцифры опровергли информацию об утечке исходного кода госуслуг
В Минцифры опровергли информацию об утечке исходного кода госуслуг - РИА Новости, 27.12.2021
В Минцифры опровергли информацию об утечке исходного кода госуслуг
Портал "Госуслуги" работает в штатном режиме, данные пользователей в безопасности, угрозы несанкционированного доступа к исходным кодам ресурса нет, сообщила... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T20:03
2021-12-27T20:03
2021-12-27T20:03
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Портал "Госуслуги" работает в штатном режиме, данные пользователей в безопасности, угрозы несанкционированного доступа к исходным кодам ресурса нет, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.В понедельник в сети появилась информация о том, что исходный код портала "Госуслуги" был выложен в открытый доступ."Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены. Проведенный мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального портала госуслуг и пересечения исходных кодов с ним", - говорится в сообщении.Министерство отмечает, что была проведена проверка ряда прочих региональных и федеральных систем, в результате которой не было выявлено пересечения исходных кодов с федеральными госуслугами. Проверка всей инфраструктуры электронного правительства также не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам."Организован дополнительный мониторинг возможных атак на инфраструктуру регионального портала", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211222/gosuslugi-1764854346.html
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общество, технологии, россия
В Минцифры опровергли информацию об утечке исходного кода госуслуг
Минцифры опровергло сообщения об утечке исходного кода госуслуг
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости.
Портал "Госуслуги" работает в штатном режиме, данные пользователей в безопасности, угрозы несанкционированного доступа к исходным кодам ресурса нет, сообщила пресс-служба Минцифры РФ
.
В понедельник в сети появилась информация о том, что исходный код портала "Госуслуги" был выложен в открытый доступ.
"Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены. Проведенный мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального портала госуслуг и пересечения исходных кодов с ним", - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что была проведена проверка ряда прочих региональных и федеральных систем, в результате которой не было выявлено пересечения исходных кодов с федеральными госуслугами. Проверка всей инфраструктуры электронного правительства также не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам.
"Организован дополнительный мониторинг возможных атак на инфраструктуру регионального портала", - добавляется в сообщении.