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В Минцифры опровергли информацию об утечке исходного кода госуслуг
В Минцифры опровергли информацию об утечке исходного кода госуслуг - РИА Новости, 27.12.2021
В Минцифры опровергли информацию об утечке исходного кода госуслуг
Портал "Госуслуги" работает в штатном режиме, данные пользователей в безопасности, угрозы несанкционированного доступа к исходным кодам ресурса нет, сообщила... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T20:03
2021-12-27T20:03
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Портал "Госуслуги" работает в штатном режиме, данные пользователей в безопасности, угрозы несанкционированного доступа к исходным кодам ресурса нет, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.В понедельник в сети появилась информация о том, что исходный код портала "Госуслуги" был выложен в открытый доступ."Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены. Проведенный мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального портала госуслуг и пересечения исходных кодов с ним", - говорится в сообщении.Министерство отмечает, что была проведена проверка ряда прочих региональных и федеральных систем, в результате которой не было выявлено пересечения исходных кодов с федеральными госуслугами. Проверка всей инфраструктуры электронного правительства также не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам."Организован дополнительный мониторинг возможных атак на инфраструктуру регионального портала", - добавляется в сообщении.
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общество, технологии, россия
20:03 27.12.2021
 
В Минцифры опровергли информацию об утечке исходного кода госуслуг

Минцифры опровергло сообщения об утечке исходного кода госуслуг

© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Портал "Госуслуги" работает в штатном режиме, данные пользователей в безопасности, угрозы несанкционированного доступа к исходным кодам ресурса нет, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.
В понедельник в сети появилась информация о том, что исходный код портала "Госуслуги" был выложен в открытый доступ.
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"Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены. Проведенный мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов, который не имеет доступа к данным федерального портала госуслуг и пересечения исходных кодов с ним", - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что была проведена проверка ряда прочих региональных и федеральных систем, в результате которой не было выявлено пересечения исходных кодов с федеральными госуслугами. Проверка всей инфраструктуры электронного правительства также не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам.
"Организован дополнительный мониторинг возможных атак на инфраструктуру регионального портала", - добавляется в сообщении.
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