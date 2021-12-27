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Цена на газ в Европе упала ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе упала ниже 1100 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 27.12.2021
Цена на газ в Европе упала ниже 1100 долларов за тысячу кубометров
Фьючерсные контракты на газ в Европе на открытии торгов продолжили дешеветь и опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, потеряв около десяти... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T10:25
2021-12-27T11:37
экономика
европа
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Фьючерсные контракты на газ в Европе на открытии торгов продолжили дешеветь и опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, потеряв около десяти процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Цена январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 1156,7 доллара, что на 10,4 процента ниже расчетной цены пятницы — почти 1290 долларов.Затем снижение продолжилось, и цена на топливо опустилась до почти 1050 долларов. После этого она немного выросла и на 11:06 мск составляет 1090,7 доллара, что на 15,5% ниже показателей прошлой недели.Взлет цен на газ в Европе начался с апреля-мая, а уже в начале октября они превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".После 21 декабря рынок начал стабилизироваться — стоимость топлива снижается почти на протяжении недели.
https://ria.ru/20211227/gaz-1765592477.html
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экономика, европа
10:25 27.12.2021 (обновлено: 11:37 27.12.2021)
 
Цена на газ в Европе упала ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе упали ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Фьючерсные контракты на газ в Европе на открытии торгов продолжили дешеветь и опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, потеряв около десяти процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торговой сессии составила 1156,7 доллара, что на 10,4 процента ниже расчетной цены пятницы — почти 1290 долларов.
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Затем снижение продолжилось, и цена на топливо опустилась до почти 1050 долларов. После этого она немного выросла и на 11:06 мск составляет 1090,7 доллара, что на 15,5% ниже показателей прошлой недели.
Взлет цен на газ в Европе начался с апреля-мая, а уже в начале октября они превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря.
Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".
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