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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211227/gagarina-1765617547.html
Гагарина переехала в новый дом
Гагарина переехала в новый дом - РИА Новости, 27.12.2021
Гагарина переехала в новый дом
Полина Гагарина в Instagram рассказала о переезде в "дом мечты". РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T11:50
2021-12-27T11:50
шоубиз
знаменитости
полина гагарина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полина Гагарина в Instagram рассказала о переезде в "дом мечты".Ранее артистка признавалась, что в разгар пандемии поняла, что хочет жить за городом. В комментариях подписчики поздравили ее с новосельем.Полина воспитывает двоих детей – сына Андрея от Петра Кислова и дочь Мию от Дмитрия Исхакова. Пара развелась в прошлом году после шести лет брака. По словам фотографа, Полина запрещала ему видеться с дочерью, поэтому ему пришлось подать на нее в суд. Однако бывшим возлюбленным удалось подписать мировое соглашение.
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знаменитости, полина гагарина, шоу-бизнес
11:50 27.12.2021
 
Гагарина переехала в новый дом

Полина Гагарина сообщила в социальных сетях о переезде в "дом мечты"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкXXVI церемония вручения премии "Золотой граммофон"
XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полина Гагарина в Instagram рассказала о переезде в "дом мечты".

"Мы переехали! В дом мечты! У Миюши здесь своя комната, и она будет спать от меня через одну комнату, комнату брата! Так что начнем проворачивать сегодня операцию "уговаривания"! Я надеюсь, что все пройдет гладко, и мы быстро договоримся", – написала певица.

Ранее артистка признавалась, что в разгар пандемии поняла, что хочет жить за городом. В комментариях подписчики поздравили ее с новосельем.

"Поздравляю с переездом!", "Счастья в новом доме!", "Это так приятно – приобретать и переезжать в мечту, построенную своими руками", – написали пользователи.

Полина воспитывает двоих детей – сына Андрея от Петра Кислова и дочь Мию от Дмитрия Исхакова. Пара развелась в прошлом году после шести лет брака. По словам фотографа, Полина запрещала ему видеться с дочерью, поэтому ему пришлось подать на нее в суд. Однако бывшим возлюбленным удалось подписать мировое соглашение.
Певица Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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