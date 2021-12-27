https://ria.ru/20211227/gagarina-1765617547.html

Гагарина переехала в новый дом

Гагарина переехала в новый дом - РИА Новости, 27.12.2021

Гагарина переехала в новый дом

Полина Гагарина в Instagram рассказала о переезде в "дом мечты". РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T11:50

2021-12-27T11:50

2021-12-27T11:50

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полина Гагарина в Instagram рассказала о переезде в "дом мечты".Ранее артистка признавалась, что в разгар пандемии поняла, что хочет жить за городом. В комментариях подписчики поздравили ее с новосельем.Полина воспитывает двоих детей – сына Андрея от Петра Кислова и дочь Мию от Дмитрия Исхакова. Пара развелась в прошлом году после шести лет брака. По словам фотографа, Полина запрещала ему видеться с дочерью, поэтому ему пришлось подать на нее в суд. Однако бывшим возлюбленным удалось подписать мировое соглашение.

https://ria.ru/20210921/gagarina-1751086779.html

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2021

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знаменитости, полина гагарина, шоу-бизнес