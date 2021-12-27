Гагарина переехала в новый дом
Полина Гагарина сообщила в социальных сетях о переезде в "дом мечты"
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полина Гагарина в Instagram рассказала о переезде в "дом мечты".
"Мы переехали! В дом мечты! У Миюши здесь своя комната, и она будет спать от меня через одну комнату, комнату брата! Так что начнем проворачивать сегодня операцию "уговаривания"! Я надеюсь, что все пройдет гладко, и мы быстро договоримся", – написала певица.
Ранее артистка признавалась, что в разгар пандемии поняла, что хочет жить за городом. В комментариях подписчики поздравили ее с новосельем.
"Поздравляю с переездом!", "Счастья в новом доме!", "Это так приятно – приобретать и переезжать в мечту, построенную своими руками", – написали пользователи.
Полина воспитывает двоих детей – сына Андрея от Петра Кислова и дочь Мию от Дмитрия Исхакова. Пара развелась в прошлом году после шести лет брака. По словам фотографа, Полина запрещала ему видеться с дочерью, поэтому ему пришлось подать на нее в суд. Однако бывшим возлюбленным удалось подписать мировое соглашение.
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